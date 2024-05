La gamme de montres connectées Galaxy Watch de Samsung devrait connaître plusieurs évolutions cette année, aux deux bouts du spectre. En ouverture de gamme, on pourrait prochainement découvrir une Galaxy Watch FE (Fan Edition) inspirée de la Galaxy Watch4 et proposée à un tarif attractif.

A l'autre extrêmité, le groupe coréen pourrait se lancer dans une montre connectée premium, tout comme Apple propose désormais une Apple Watch Ultra coiffant la série standard.

Des rendus détaillés diffusés par le leaker @Onleaks et le site Smartprix lèvent le voile sur une smartwatch Galaxy Watch7 Ultra qui ferait ainsi une première apparition durant l'été à l'occasion du prochain événement Galaxy Unpacked.

Un boîtier mixant forme ronde et carrée

Outre la confirmation d'une nouvelle segmentation, la Watch7 Ultra confirme un autre aspect : le retour à un boîtier carré adouci par des angles très arrondis. A l'intérieur, l'écran reste bien circulaire mais la lunette du boîtier apporte un style distinctif par rapport à la montre standard...et à l'Apple Watch Ultra, aux angles plus affirmés.

La Galaxy Watch7 Ultra disposerait d'un écran de 1,5 pouce entouré d'une lunette rotative, comme sur la Watch6 Classic, pour un boîtier de grande taille qui semble être de 47 mm.

Les rendus montrent la présence sur le côté de trois boutons (au lieu de deux habituellement), le nouveau bouton circulaire central étant soupçonné de constituer un équivalent du bouton d'action de la montre d'Apple.

Au dos du boîtier, on retrouvera les capteurs optiques de mesure de paramètres physiologiques, dont un capteur de température. Les attaches du bracelet semblent par ailleurs faire corps plus intimement avec le boîtier que les générations précédentes.

A l'opposé des boutons, la montre connectée présente d'imposantes grilles de haut-parleurs tandis que de multiples orifices dans le boîtier suggèrent la présence de plusieurs micros pour la prise d'appels téléphoniques.

De nouveaux capteurs de santé ?

La Galaxy Watch7 Ultra bénéficiera sans doute d'un nouveau processeur plus puissant et il reste à voir si l'inauguration de ce modèle sera marquée par l'apparition de nouvelles fonctionnalités comme la mesure de glycémie non invasive, ce qui reste à confirmer.

La montre connectée Galaxy Watch7 Ultra est attendue, avec les autres montres Galaxy Watch7, à l'occasion de l'événement Galaxy Unpacked du 10 juillet qui doit se tenir à Paris, juste avant les Jeux Olympiques de Paris.

Elle devrait être accompagnée des nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, et sans doute de nouveaux écouteurs Galaxy Buds. Le tarif de la Galaxy Watch7 Ultra n'est pas connu mais il devrait concorder avec statut premium.