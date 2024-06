Il y a du changement cette année dans la stratégie de Samsung pour ses montres connectées. Alors que la gamme Galaxy Watch7 attendue dans quelques semaines devrait se doter d'une nouveau modèle Galaxy Watch Ultra pour occuper le segment premium, la firme annonce dès à présent une Galaxy Watch FE pour couvrir également l'ouverture de gamme.

Le FE tient pour Fan Edition, une stratégie déjà utilisée par Samsung pour ses smartphones Galaxy S et permettant de proposer des appareils mobiles plus abordables quelques trimestres après les versions initiales, moyennant quelques concessions.

Ici la Galaxy Watch FE prend beaucoup à la Galaxy Watch4 de 2021, du design au boîtier rond à deux boutons à la fiche technique très similaire. Elle ne sera proposée qu'en taille 40 mm et profitera du bracelet à fixation rapide de la série.

Des caractéristiques connues et équilibrées

La montre connectée de 26 grammes embarque un affichage tactile Super AMOLED 1,2 pouce en résolution 396 x 396 pixels et protégé contre les éraflures par du verre saphir.

Elle exploite comme attendu un processeur Exynos W920 dual core 1,18 GHz avec 1,5 Go de mémoire et 16 Go de stockage ainsi qu'une batterie de 247 mAh. Le boîtier en aluminium est étanche 5 ATM et certifié IP68 et MIL-STD-810H pour résister aux chutes et aux chocs.

Au dos, on trouve ce que Samsung nomme un capteur BioActive combinant plusieurs modules pour mesurer l'activité quotidienne et sportive, la qualité du sommeil et d'éventuelles variations anormales du rythme cardiaque (trop lent, trop rapide ou irrégulier).

La montre connectée Galaxy Watch FE dispose de 100 modes sportifs avec analyse des performances et conseils de coaching pour optimiser ses performances de façon personnalisée.

Hautement personnalisable

Sous Wear OS et avec interface One UI 5 Watch, elle peut facilement être personnalisée au niveau du cadran, ajouter des applications via le Google Play Store et profiter des fonctionnalités spécifiques de Samsung comme Find My Phone, Camera Controller (piloter la caméra du smartphone via la montre) ou Samsung Wallet pour les transactions et documents d'authentification.

Samsung ne donne pas encore le prix officiel de la Galaxy Watch FE qui semble se situer vers 220 €, d'après les fuites de ces derniers jours, et se contente d'indiquer une disponibilité "pour cet été".

L'annonce officielle intervient à moins d'un mois de son événement Galaxy Unpacked du 10 juillet à Paris où l'on attend la série Galaxy Watch7 comme si la firme voulait bien délimiter ses annonces.