Cette année encore, Samsung devrait faire évoluer sa gamme de montres connectées Galaxy Watch avec une nouvelle édition Galaxy Watch 7 qui prolongera le succès du modèle actuel en optimisant ses fonctionnalités et en intégrant de nombreuses fonctions de suivi de l'activité et de la santé dont certaines exclusives aux smartphones Galaxy.

On trouvera comme toujours une édition standard mais aussi un modèle plus évolué comptant des capteurs supplémentaires et offrant une autonomie supérieure. Si cette variation est habituellement qualifiée de Pro, elle pourrait changer de nom cette fois-ci.

Galaxy Watch Ultra, une montre premium aussi chez Samsung ?

Le site Android Headlines indique avoir repéré la mention d'une montre connectée Galaxy Watch Ultra avec des références SM-L705U, SM-L705N et SM-L705F correspondant aux variations de la smartwatch selon les marchés (Etats-Unis, Corée et reste du monde).

La rumeur veut ainsi que Samsung ne propose pas de Galaxy Watch 7 Pro pour la remplacer par cette Galaxy Watch Ultra qui viendrait concurrencer la montre Apple Watch Ultra aux fonctionnalités avancées.

Samsung Galaxy Watch6

La gamme, qui pourrait être présentée durant un événement Galaxy Unpacked le 10 juillet prochain à Paris, serait alors composée des modèles Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Classic et Galaxy Watch Ultra, suppute Android Headlines, même si la version Classic pourrait ne pas être lancée, comme l'a déjà fait Samsung précédemment (présente par exemple dans la série Galaxy Watch 6 mais pas dans la génération précédente).

Et une Galaxy Watch FE en entrée de gamme ?

A ceci pourrait s'ajouter une montre Galaxy Watch FE pour servir d'ouverture de gamme avec des caractéristiques proches de la Galaxy Watch 4 de 2021. De cette manière, Samsung pouvait couvrir des segments larges du marché, avec une version abordable, une gamme standard et un modèle premium.

Les caractéristiques de la gamme Galaxy Watch 7 ne sont pas encore bien détaillées. On suppose que la série aura droit à une augmentation de la capacité de la batterie et elle pourrait proposer jusqu'à 32 Go de stockage interne au lieu de 16 Go pour s'accommoder du téléchargement d'écrans et d'applications avec Wear OS 5.