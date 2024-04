Après un premier événement Galaxy Unpacked en début d'année qui a permis de lever le voile sur la série de smartphones Galaxy S24 tout en pré-annonçant une première bague connectée, le groupe Samsung prépare un deuxième rendez-vous dont le site SamMobile fournit les premiers détails.

Ce second événement Galaxy Unpacked doit couvrir la présentation de la Galaxy Ring, aperçue en début d'année, mais aussi des nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6.

Quoi de mieux que Paris pour le Galaxy Unpacked estival ?

Et pour mettre en avant ces nouveaux produits, Samsung aurait choisi la ville de Paris comme lieu d'annonce. Avec la perspective des Jeux Olympiques de 2024, dont le groupe coréen est un sponsor, le choix du cadre semble plutôt logique.

Samsung Galaxy Z Fold 6 (rendu supposé, credit : OnLeaks / Smartprix)

SamMobile anticipe également la date de l'événement : ce serait pour le 10 juillet, quelques semaines avant l'ouverture des J.O. 2024. De quoi profiter de l'effervescence attendue pour la compétition sportive internationale pour y associer ses nouveautés et son nom.

La firme avait déjà décalé la présentation de ses smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 au mois de juillet (au lieu d'août) l'an dernier et le coeur de l'été semble donc être le nouveau calendrier pour les annonces couvrant le second semestre de l'année.

Des smartphones et de nombreux wearables

A côté des smartphones, la bague connectée Galaxy Ring devrait y être présentée en grande pompe, de même qu'une nouvelle gamme de montres connectées Galaxy Watch 7 et sans doute une nouvelle série d'écouteurs Galaxy Buds.

De nouveaux développements autour de l'intelligence artificielle embarquée Galaxy AI pourraient également être évoqués, ce qui donnerait toujours un temps d'avance à Samsung alors qu'Apple doit en dire plus sur ses propres projets en matière d'IA durant le mois de juin avec l'événement WWDC 2024 avant de déployer iOS 18 en septembre prochain avec la série iPhone 16.