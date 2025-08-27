Pixmania lance son opération Back to School pour la rentrée, avec des réductions pouvant aller jusqu'à -50 € sur tout le site et des codes promos à déduire :

-50 € sur les ordinateurs avec le code ORDI50 (dès 1 000 €)

(dès 1 000 €) -35 € sur les smartphones avec le code TEL35 (dès 600 €)

(dès 600 €) -40 € sur la glisse urbaine avec le code GLISSE40 (dès 800 €)

Nous avons sélectionné pour l'occasion quelques offres particulièrement intéressantes à retrouver dès maintenant sur le site.

TOP 10 de la rentrée Pixmania

Rendez-vous sur la page Pixmania Back to School pour retrouver toutes les offres.

Et n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos de la journée (générateur portable BLUETTI Elite 30 V2, Xiaomi Watch S4 et casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2) ou encore nos bons plans consacrés aux claviers gaming !