Pixmania lance son opération Back to School pour la rentrée, avec des réductions pouvant aller jusqu'à -50 € sur tout le site et des codes promos à déduire :
- -50 € sur les ordinateurs avec le code ORDI50 (dès 1 000 €)
- -35 € sur les smartphones avec le code TEL35 (dès 600 €)
- -40 € sur la glisse urbaine avec le code GLISSE40 (dès 800 €)
Nous avons sélectionné pour l'occasion quelques offres particulièrement intéressantes à retrouver dès maintenant sur le site.
TOP 10 de la rentrée Pixmania
- TV Xiaomi A PRO 2025 QLED 4K - 43" à 273,05 € (-9%)
- Projecteur Xiaomi L1 Pro à 286,60 € soit -28% (400 ISO lumens, FHD 1080p, prise en charge 4K, écran 40" à 120", Google TV, mise au point automatique, correction trapézoïdale multi-axe, alignement intelligent de l’image et détection d’obstacles par IA, WiFi double bande, Bluetooth 5.0, 2 haut-parleurs 5W compatibles Dolby Audio...)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi) 128 Go Gris à 454,29 € soit -21% (10,9" LCD 2304 x 1440 px, 90Hz, 4 capteurs photo avec 13MP principal, 8000 mAh, Exynos 1580 8 coeurs jusqu'à 2,9 GHz, stockage jusqu'à 2 To, Entourer pour chercher, WiFi 6, Bluetooth 5.3...)
- Volant de course Thrustmaster T598 + pédales à 470,99 € (prix officiel 499,99 €) (moteur Direct Axial Drive avec retour de force haute fidélité, couple 5 Nm, angle de rotation 900°, 15 boutons d'action, écran Race Dash, palettes mag-shift, encodeur multifonction...)
- Robot aspirateur laveur Eureka J12 Ultra - Blanc ou noir à 479,99 € (prix officiel 699 €) (5 000 Pa, jusqu’à 150 mins d’autonomie, LiDAR, modèles 3D précis des obstacles au sol, station avec lavage automatique de serpillière, vidange automatique et séchage à l'air chaud à 55°C, détection ultrasonique de tapis, 4 modes de nettoyage...)
- Carte graphique Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16Go à 492,71 € (-17%)
- Samsung Galaxy Watch Ultra - 47 mm Orange à 494,39 € soit -29% (Bluetooth + 4G, 1,5" Super AMOLED, Galaxy AI, GPS double fréquence, appels Bluetooth, autonomie 100h, IP68, certification MIL-STD 810H, itinéraires, zones de fréquence cardiaque personnalisées, 10ATM, mode nuit...)
Aussi disponible en bleu à 524,59 €
- Samsung Galaxy S25 (5G) - 256 Go Argent à 614 € avec le code TEL35 (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, processeur Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP + 10MP + 12MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7...)
Aussi disponible en bleu marine à 618,90 € (code promo appliqué)
- Appareil photo reflex numérique Nikon D750 - Boîtier nu à 658,89 € soit -10% (24,3MP, vidéo FHD, moniteur inclinable, WiFi...)
- iPhone 16 Pro (5G) - 128 Go Titane Sable à 904,90 € avec le code TEL35
Aussi disponible en Titane Naturel à 926,90 € (code promo appliqué)
Rendez-vous sur la page Pixmania Back to School pour retrouver toutes les offres.
Et n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos de la journée (générateur portable BLUETTI Elite 30 V2, Xiaomi Watch S4 et casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2) ou encore nos bons plans consacrés aux claviers gaming !