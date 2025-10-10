Le futur casque de réalité mixte de Samsung, connu sous le nom de Galaxy XR, fait l'objet d'une fuite massive diffusée par le site Android Headlines. Son design complet, son interface One UI XR et ses spécifications techniques détaillées, incluant un écran 4K micro-OLED et une puce Snapdragon XR2+ Gen 2, sont désormais exposés, le positionnant comme un rival sérieux de l'Apple Vision Pro.

Après des mois de teasing et quelques apparitions contrôlées, notamment lors du lancement des Galaxy S25, le projet de casque XR de Samsung prend une forme bien plus concrète.

Des rendus et des captures d'écran, vraisemblablement issus de documents internes, ont fuité, révélant non seulement son nom commercial, Galaxy XR, mais aussi une fiche technique ambitieuse qui le place en confrontation directe avec les ténors du marché.

Un design soigné pour le confort et l'immersion

Le design du Galaxy XR semble suivre les conventions modernes des casques de réalité virtuelle et mixte. Il adopte une approche ergonomique avec un poids contenu à 545 grammes, soit légèrement moins que son concurrent direct, l'Apple Vision Pro.

L'accent est mis sur le confort grâce à des matériaux doux au contact du visage et un système de sangle arrière ajustable via une molette, conçu pour répartir le poids et éviter toute pression sur le nez. La batterie, externe, contribue à alléger l'ensemble porté sur la tête.

La face avant intègre six caméras et un capteur de profondeur pour le suivi des mains et la perception de l'environnement. À l'intérieur, des écrans 4K micro-OLED sont entourés de protections amovibles contre la lumière, visant à maximiser l'immersion.

Que cache le Galaxy XR sous le capot ?

Sur le plan technique, le Galaxy XR ne fait pas dans la demi-mesure. Il sera propulsé par le processeur Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, une puce optimisée en collaboration avec Samsung et Google pour la plateforme Android XR. Ce SoC est capable de gérer une résolution de 4.3K par œil et promet des performances CPU et GPU en hausse de 20% et 15% respectivement.

L'affichage est l'un de ses points forts, avec une définition totale de 29 millions de pixels, dépassant les 23 millions de pixels du Vision Pro. Le suivi est également très complet : quatre caméras infrarouges dédiées au suivi oculaire (eye-tracking), plusieurs capteurs pour les gestes des mains et un ensemble de microphones pour les commandes vocales. L'audio n'est pas en reste, avec un système de son spatial diffusé par des haut-parleurs 2 voies (woofer et tweeter) intégrés.

Une interface familière et une autonomie dans la norme

L'expérience logicielle sera assurée par One UI XR, une surcouche de Samsung basée sur le nouvel OS de Google. Les captures d'écran révèlent une interface épurée, avec un lanceur d'applications affichant des icônes connues (Chrome, YouTube, Netflix) et une barre de menu supérieure donnant accès à la recherche Google, à l'assistant IA Gemini et aux réglages. Des contrôleurs 6DoF avec retour haptique seront également fournis.

Concernant l'autonomie, le Galaxy XR se situe dans la moyenne du marché. Samsung annonce jusqu'à 2 heures d'utilisation générale et 2,5 heures en lecture vidéo.

Une durée qui, si elle est comparable à celle de ses rivaux, reste un défi pour des usages prolongés. Le lancement, encore non officiel, pourrait avoir lieu dès la fin du mois d'octobre, avec un prix qui, selon les rumeurs, pourrait avoisiner les 1800 dollars.