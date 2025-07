Dans un segment des smartphones pliants qui commence à stagner et voit la concurrence se multiplier, le groupe Samsung reste toujours calé sur sa stratégie visant à proposer des déclinaisons des Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip aux améliorations marginales.

Les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 présentés lors de l'événement Galaxy Unpacked de juillet en sont un nouvel exemple avec des modèles présentant une fiche technique améliorée mais restant largement sur les bases des générations précédentes.

Un changement notable est tout de même intervenu cette année : l'apparition du Galaxy Z Flip7 FE, une variante voulant répondre à l'une barrières d'accès au segment : le prix.

Mais alors qu'on pouvait espérer un tarif le positionnant sur le début du haut de gamme, vers 800 €, pour marquer franchement un palier, le smartphone est annoncé à 999 €.

Très proche du Galaxy Z Flip6

Certes, il passe (d'un cheveu) sous la barre symbolique des 1000 € mais cela le positionne en porte-à-faux avec le Galaxy Z Flip6 de génération précédente qui, avec les baisses de prix depuis le lancement, constitue une alternative sérieuse...et moins coûteuse.

Que propose le Galaxy Z Flip7 FE ? Comme aperçu dans diverses fuites avant son lancement, il emprunte énormément au Galaxy Z Flip6 en reprenant les mêmes dimensions et le même esprit.

L'affichage souple allongé interne de 6,7 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz reste le même, tandis que l'écran secondaire externe conserve sa diagonale de 3,4 pouces excluant les deux modules photo, alors qu'ils sont intégrés dans l'écran sur le nouveau Galaxy Z Flip7.

Les appareils photo sont les mêmes avec un module principal polyvalent de 50 mégapixels avec OIS et ouverture f/1,8 et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Du côté de l'affichage souple, le capteur en poinçon est de 10 mégapixels.

Le choix de l'Exynos 2400

Le design et les capteurs photo du Galaxy Z Flip7 FE sont les mêmes que ceux du Galaxy Z Flip6...mais le processeur est différent ! On trouvera donc une puce Samsung Exynos 2400 avec 8 Go de RAM sur le nouveau modèle là où le Galaxy Z Flip6 embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de mémoire.

La version FE gagne-t-elle au change ? Pas si sûr. Elle peut tout de même compter sur un accès direct à l'interface One UI 8 / Android 16 tandis que le Galaxy Z Flip6 reste actuellement en One UI 7 / Android 15.

Détail intéressant : Samsung n'a fait aucune mention d'un passage à One UI 8 de ses modèles d'ancienne génération lors de la présentation de l'interface. Les conditions d'une migration éventuelle sont pour le moment un mystère.

Certes, le nouveau Galaxy Z Flip7 FE est plus abordable mais en étant un peu gourmand (potentiellement pour préparer une stratégie de remises ultérieure), il risque de passer à côté de l'adoption recherchée, au moins à court terme et tant que le Galaxy Z Flip6 reste largement proposé avec une différence de plusieurs centaines d'euros à son avantage chez les revendeurs.