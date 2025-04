Le fabricant Samsung a annoncé il y a peu la mise à disposition de One UI 7, son interface reposant sur Android 15, pour ses smartphones récents. Toutefois, le déploiement semble être déjà stoppé après l'émergence de problèmes (réduction d'autonomie, problème de déverrouillage) rencontrés sur les premiers marchés servis.

One UI 7 arrive déjà très tard par rapport au calendrier habituel et cela risque de retarder encore la mise à jour des appareils Samsung éligibles mais plus anciens. Et déjà se profile l'évolution suivante One UI 8 s'appuyant cette fois sur Android 16.

One UI 8 se montre déjà

Le site Smartprix diffuse déjà les premières images et certains détails sur la prochaine surcouche. L'une des raisons d'une apparition si précoce de la prochaine évolution est que Google aurait décidé d'avancer la mise à disposition d'Android 16 qui arriverait donc plus vite sur le marché que les versions précédentes.

One UI 8 est observé en version alpha, ce qui laisse encore du temps pour peaufiner l'interface, mais tout semble indiquer que la prochaine version présentera peu de nouveautés par rapport à One UI 7.

Le style et les mécanismes de l'interface semblent être quasiment les mêmes, d'autant plus que Samsung aurait passé beaucoup de temps sur One UI 7 et les optimisations de l'interface.

Une évolution douce

Globalement, les changements visibles seraient minimes et limités à certaines applications, avec des redispositions de boutons, parfois pour les mettre plus en évidence, des effets de transparence et l'arrivée de Now Brief, fonctionnalité jusque-là réservée aux Galaxy S25, sur différents smartphones Samsung éligibles, au moins les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 et certains modèles haut de gamme.

Etant donné le faible état d'avancement de l'interface, difficile de dire si des changements plus prononcés émergeront plus tard avec la beta puis la version finalisée.

One UI 8 apparaît déjà plus comme une version corrigeant les petites imperfections de One UI 7 tout en ajoutant le support d'Android 16 que comme une surcouche amenant beaucoup de nouveautés. Le calendrier des lancements y est sans doute pour quelque chose.