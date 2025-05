Le groupe Samsung renouvellera sa gamme de smartphones pliants avec des modèles Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 dont la principale nouveauté tiendra surtout dans leur processeur : Snapdragon 8 Elite pour le premier et Exynos 2500 pour le second.

Pour étoffer une gamme qui tend à s'essouffler au fil des ans, le fabricant pourrait ajouter un smartphone se pliant en trois sur le segment premium mais aussi une variante plus abordable sous la forme d'un Galaxy Z Flip FE (Fan Edition).

Un Galaxy Z Flip6 déguisé en FE

Le site TechManiacs affirme avoir des informations sur un Galaxy Z Flip7 FE qui étendra la gamme en essayant de toucher un nouveau public par son prix plus doux. Et le tarif sera peut-être le seul véritable argument de ce nouveau modèle.

Pour le reste, il s'agirait tout simplement d'un Galaxy Z Flip6 sous un autre nom. On trouvera donc le même affichage interne souple de 6,7 pouces AMOLED avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et un écran externe de 3,4 pouces, AMOLED également.

Le smartphone embarquera un SoC Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM et la même batterie de 4000 mAh, toujours limitée à une charge filaire de 25W et sans fil de 15W.

La partie photo est aussi celle du Z Flip6 avec un module principal de 50 mégapixels et un second capteur de 12 mégapixels, avec une capacité de zoom optique x2 et capacité d'enregistrement vidéo 4K.

Un smartphone pliant plus abordable

Il ne faudra donc pas s'attendre à une grande révolution ni même à une version spécialement pensée pour descendre en gamme. La seule bonne nouvelle sera donc celle du prix, que TechManiacs place sous la barre des 1000 euros.

Le tarif sera sans doute encore adouci avec les remises au lancement et les offres de reprise, ce qui pourrait amener ce Galaxy Z Flip7 à un prix final plutôt attractif pour découvrir l'univers des smartphones pliants.

Le Galaxy Z Flip7 FE pourrait être présenté en même temps que les modèles standard lors de l'événement Galaxy Unpacked en juillet prochain à New York. C'est peut-être aussi à cette occasion que l'on en saura un peu plus sur le smartphone tri-fold, dont le lancement effectif serait plutôt en fin d'année ou début 2026.