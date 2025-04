Comme l'an dernier, le groupe Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones pliants dès le début du mois de juillet à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked qui devrait se dérouler à New York.

On y attend les Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 qui ne devraient pas révolutionner le genre en conservant les mêmes formats et le style général, avec un format se refermant comme un livre pour le premier et un type clapet pour le second.

Comme pour confirmer ce qui n'est encore qu'une rumeur, en attendant les invitations presse officielles, le média coréen Chosun indique que le Galaxy Z Flip7 est dès à présent entré en production, ce qui est raccord avec la constitution de volume pour un lancement au début de l'été.

Un Galaxy Z Flip7 en Exynos 2500

S'il n'y aura pas forcément beaucoup de surprise au niveau du design, hormis peut-être un affichage externe couvrant toute la demi-face avant et englobant les capteurs photo, le smartphone pliant présentera toutefois une innovation inédite avec la présence d'un nouveau processeur mobile.

Exit la puce Snapdragon rencontrée jusqu'à présent sur ces modèles, le Samsung Galaxy Z Flip7 fera appel cette année au processeur Exynos 2500 conçu en interne et premier de sa série à exploiter une gravure fine en 3 nm.

Samsung Foundry trouve là un débouché pour sa technique de gravure en 3 nm (procédé SF3) utilisant des transistors GAA de nouvelle génération malgré un rendement de production qui ne dépasserait pas 40% et n'a pas permis d'attirer de gros clients.

Le Galaxy Z Fold7 toujours en Snapdragon

Les smartphones ne s'écoulant pas à de très gros volumes, le Galaxy Z Flip7 reste un bon compromis pour mettre en oeuvre une production sur un volume relativement étendu avec des techniques nouvelles.

Samsung peut espérer en tirer une expérience qui accélérera le déploiement et améliorera le rendement du noeud suivant, à savoir la gravure en 2 nm ou procédé SF2, dont la firme espère qu'elle l'aidera à reprendre des parts de marché à l'incontournable fondeur taiwanais TSMC.

La publication indique par ailleurs que le Galaxy Z Flip7 sera le seul à embarquer le processeur Exynos 2500. Le Galaxy Z Fold7 devrait conserver quant à lui la puce Snapdragon 8 Elite, comme les Galaxy S25 lancés en début d'année.

Y aura-t-il de nouveau un décalage des performances entre les modèles Snapdragon et Exynos ? Possible mais Samsung prend peu de risques en segmentant son offre de cette façon et peut revendiquer un prix de ses composants moins élevé face aux montées de tarifs des puces Snapdragon.