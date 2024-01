Si des centaines de smartphones Android sont lancés chaque année, bien peu sont assurés d'un suivi logiciel qui permettra de garder son appareil mobile à jour pendant plusieurs années.

Cet aspect est pourtant devenu peu à peu un argument de vente, au moins pour la catégorie haut de gamme, et un facteur différenciant entre les fabricants qui produisent des smartphones à la volée sans se soucier de la suite et ceux qui veulent inscrire leur produit dans le temps et instaurer une relation de confiance avec les utilisateurs.

Google a servi d'exemple en proposant plusieurs années de mises à jour Android et de sécurité sur ses appareils Pixel et d'autres acteurs ont peu à peu étendu leur support logiciel, devenu un critère à prendre en compte lors de l'achat d'un smartphone, notamment lorsqu'il coûte plusieurs centaines d'euros.

Le suivi d'Android passe à 7 années !

Le groupe Samsung a généralement suivi de près les évolutions de la politique de mise à jour Android et joue les bons élèves en proposant des mises à jour rapidement et sur plusieurs années pour ses smartphones premium, avec quatre années de mises à jour Android.

La série Galaxy S24 tout juste présentée ne fait pas exception et, mieux encore, elle profite d'une stratégie de mise à jour Android étendue à 7 années ! Le groupe coréen suit en cela Google qui a annoncé un même nombre d'années de support pour sa série de smartphones Pixel 8 en octobre dernier.

Pour le moment, cette nouvelle politique n'est validée que pour les trois smartphones Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, les modèles antérieurs et les smartphones pliants restant sur 4 années de mises à jour.

Uniquement pour les Galaxy S ou pour tous les nouveaux modèles ?

Pour cette nouvelle série qui ouvre le bal cette année et qui est lancée avec Android 14 à bord, c'est donc l'assurance de profiter des dernières nouveautés de l'OS mobile de Google jusqu'à Android 21, au début de la prochaine décennie. Cela laisse de quoi voir venir...

L'idée est bien sûr de pouvoir utiliser son smartphone dans de bonnes conditions plus longtemps mais cela a aussi un intérêt pour maintenir sa valeur dans le temps et alimenter le marché de l'occasion et du reconditionnement en garantissant que l'OS restera mis à jour plusieurs années durant.

Samsung n'a pas encore indiqué si cette politique de 7 ans de mises à jour Android sera appliquée aux smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 attendus durant l'été prochain.