Samsung prépare activement la prochaine évolution de sa gamme de référence avec une série Galaxy S24 dont il se dit qu'elle pourrait être annoncée très tôt en début d'année prochaine, dès le mois de janvier.

Dès à présent, le leaker OnLeaks en dévoile les contours avec le site SmartPrix. A première vue, l'évolution se jouera dans les détails, avec un design globalement similaire à celui de la série Galaxy S23.

Pour le Galaxy S24, on devrait donc retrouver un écran plan 6,1 pouces AMOLED poinçonné et un ensemble de trois capteurs photo débordant directement de la coque à l'arrière. La différence se joue surtout au niveau des tranches qui seront plus droites, modifiant la prise en main et donnant un style un peu plus anguleux.

Cela ne devrait pas l'épaissir outre mesure puisqu'il devrait maintenir une épaisseur de 7,6 mm. Le leaker note la présence d'une antenne pour le module UWB (Ultra Wide Band) sur le côté.

Le smartphone devrait embarquer un processeur Exynos 2400 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec une partie photo de 50 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectifi pour du zoom x3.

Un Galaxy S24 Ultra sans grands changements

De la même manière, le Galaxy S24 Ultra restera très proche de l'actuel Galaxy S23 Ultra dans son design. Même grand affichage AMOLED WQHD+ de 6,8 pouces, même disposition des cinq capteurs photo débordant directement de la coque à l'arrière et logement pour le stylet S Pen, le prochain smartphone changera très peu par rapport au modèle actuel.

On notera tout de même la présence d'une antenne pour un module UWB sur le côté droit. Le Galaxy S24 Ultra devrait offrir une épaisseur de 8,7 mm avec des dimensions légèrement différentes mais un poids quasiment similaire de 233 g avec un châssis titane comme les iPhone 15 Pro.

Il pourrait être le modèle équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et doté d'une batterie 5000 mAh avec charge rapide 45W. On attend toujours un capteur photo principal 200 mégapixels, un ultra grand angle et deux modules pour le zoom sans perte x3 et x5.

La série Galaxy S24 pourrait être présentée en janvier 2024 à l'occasion d'un événement dédié Galaxy Unpacked et avec une commercialisation dans les semaines qui suivront.