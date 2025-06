L'attente grandit pour les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Pourtant, Samsung affronte des rumeurs de prix divergentes. Des informations contradictoires ont émergé en Europe. Elles jettent le doute sur le coût de cette nouvelle génération. Après avoir stabilisé les prix des Galaxy S25, Samsung fait face à un marché très concurrentiel. Les innovations techniques pourraient justifier des hausses. Ou la pression des rivaux forcera-t-elle une révision à la baisse ?

Des prix en nette hausse pour les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 ?

Une première fuite refroidit les ardeurs. Le site néerlandais NieuweMobiel.nl a repéré des tarifs préoccupants. Ces données venaient d'epto.it, un site italien, maintenant désindexé. Elles anticipent une augmentation tarifaire notable. Le Galaxy Z Fold 7 256 Go atteindrait 2191,19 euros. La version 512 Go serait à 2271,18 euros. Ces chiffres incluent la TVA italienne, recalculée à 20% pour nous. Par rapport au Z Fold 6 lancé à 1999 euros, c'est une hausse de près de 200 euros. Le Z Flip 7 512 Go grimperait à 1402,14 euros. Soit environ 100 euros de plus que son prédécesseur. Une facture salée.

Quelles innovations justifieraient ces hausses de prix ?

Samsung pourrait défendre ces hausses. Des améliorations matérielles importantes sont attendues. Pour le Z Fold 7, le design est repensé. Il serait plus fin, en titane. Son écran externe serait enfin plus grand. Le capteur photo principal passerait à 200 MP, comme le Galaxy S25 Ultra. Pour le Z Flip 7, l'écran externe s'agrandit aussi. Une nouvelle charnière est même évoquée. Ces innovations placent les appareils à la pointe. Elles justifient un coût de production plus élevé. Pour Samsung, cela se traduit par un prix de vente supérieur.

Existe-t-il des rumeurs plus favorables concernant les tarifs ?

Oui, une autre source apporte un souffle d'optimisme. Selon WinFuture, les nouvelles sont meilleures. Le Galaxy Z Fold 7 conserverait son prix. La version 256 Go resterait à 1999 €. Plus surprenant encore, le Galaxy Z Flip 7 pourrait baisser de prix. Une baisse de 100 euros est évoquée. La version 256 Go serait à 1099 € au lieu de 1199 €. C'est très inattendu de la part de Samsung. Surtout avec tant d'innovations annoncées. Ces informations contradictoires sèment le doute. Il faut rester prudent. L'officiel viendra plus tard.

Quelle est la stratégie de Samsung face à la concurrence des pliables ?

Les rumeurs de prix révèlent une hésitation stratégique. Une hausse positionnerait Samsung dans l'ultra-premium. Le Z Fold 7 s'éloignerait des 2000 euros. Il ciblerait une niche d'utilisateurs. Mais la concurrence chinoise est féroce. Honor Magic V5 et Xiaomi Mix Flip 2 arrivent et leurs prix ne devraient pas augmenter. Le Motorola Razr 60 Ultra a pour sa part déjà pris 100 euros. Samsung pourrait lancer un Z Flip FE plus abordable. L'objectif : offrir l'innovation sans exclure tous les budgets. La question reste : l'innovation seule suffira-t-elle à convaincre ? Ou l'accessibilité doit-elle l'emporter ?

FAQ