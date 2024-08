Profitant de l'ambiance des Jeux Olympiques 2024 de Paris, Samsung a présenté ses nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 dans la capitale française dès le mois de juillet, soit un mois avant son calendrier habituel.

Pour ces nouveaux modèles, le groupe coréen s'est contenté d'évolutions à la marge. Les appareils mobiles conservent le même design et une bonne partie des caractéristiques de leurs prédécesseurs, avec un processeur mobile de nouvelle génération.

Difficile pour les possesseurs de l'ancienne génération de se projeter sur la nouvelle qui ne changera guère leurs habitudes. Or, les études de marché suggèrent que le segment des smartphones pliants est en grande partie un marché de renouvellement, les convaincus rachetant de nouveaux modèles, tandis que les nouveaux venus sont plus rares.

Le prix des smartphones pliants y est pour quelque chose et il est toujours possible de profiter de prix plus bas avec le programme de reprise d'un modèle antérieur. Encore faut-il que le nouveau modèle en vaille la peine.

Certes, l'environnement Galaxy AI déployé depuis les Galaxy S24 apporte du nouveau mais tout le monde n'est pas (encore) féru d'intelligence artificielle au quotidien.

Un démarrage timide

En proposant des modèles quasi-similaires à la génération précédente, Samsung prend un risque au moment où la concurrence s'affermit. La marque Honor, qui s'apprête à lancer le Honor Magic V3 ultrafin, se fait mordant en imprimant sur la tranche de son smartphone et en petits caractères des excuses aux possesseurs du Galaxy Z Fold6 qui se sentiront peut-être floués en découvrant la très grande finesse du modèle chinois.

La stratégie de Samsung sur les smartphones pliants tient-elle la route ? Pas tellement, si l'on en croit le leaker Ice Universe, certes pas toujours tendre avec la marque coréenne qu'il adore détester.

Il avance des chiffres (non sourcés) de 690 000 unités écoulées des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 à fin juillet, composées à un tiers du premier et deux tiers du second, plus abordable.

Ils seraient légèrement inférieurs à ceux des Galaxy Z5 l'an dernier sur les 14 premiers jours de commercialisation. Les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 s'étaient écoulés à 7,3 millions d'exemplaires au bout de 12 mois de commercialisation, contre 9 millions pour les Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4 un an auparavant.

Sur ces premières semaines, les Galaxy Z6 semblent être partis pour faire encore moins dans un marché qui a vu les références se multiplier ces derniers mois, avec des tarifs toujours élevés mais souvent agressifs vis à vis des modèles de Samsung.

Les Galaxy S24 s'en sortent bien

Pas sûr que la version spéciale du Galaxy Z Fold6 qui sera vendue en fin d'année sur certains marchés parvienne à changer la donne. Il y a quelque chose qui coince dans les smartphones pliants de Samsung, et ce n'est pas la charnière.

Le leaker Ice Universe évoque également les ventes de la série Galaxy S24 de 23,4 millions d'unités après 7 mois de commercialisation, soit 12% de mieux que les Galaxy S23 un an auparavant, avec une proportion majoritaire Galaxy S24 Ultra.

Les versions Pro et Pro Max sont également les versions les plus représentées (60%) côté Apple avec sa série iPhone 15 dont les ventes restent au niveau de celles de la gamme précédente.

A voir si la série iPhone 16 maintiendra les mêmes volumes. La rumeur suggère qu'Apple a passé de solides commandes de production sur la fin de l'année, de l'ordre de 90 millions d'unités avec une majorité d'iPhone 16 Pro Max dans le mix.