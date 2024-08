Avec la série iPhone 16 dont l'annonce officielle pourrait se jouer le 10 septembre prochain, Apple espère de nouveau séduire les consommateurs par ses propositions qui seront épaulées cette année par iOS 18 mais aussi l'environnement Apple Intelligence apportant de l'IA générative.

Depuis plusieurs années, la firme californienne a accentué la distinction entre les modèles standard et les versions Pro en donnant à ces dernières des fonctionnalités avancées uniques ou généralisées seulement dans les générations suivantes.

La stratégie fonctionne plutôt bien avec de solides performances de ventes des modèles Pro et Pro Max, permettant par ailleurs de relever le prix moyen de ventes des iPhone, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour la rentabilité.

Pro et Pro Max, ceux qui vont faire le succès de l'iPhone 16 ?

La gamme iPhone 16 ne fera pas exception et des informations issues des chaînes d'approvisionnement confirment que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seront chouchoutés par rapport aux versions standard.

Apple aurait une certaine confiance dans le succès de ses modèles et aurait prévu d'en produire 90 millions d'unités d'ici la fin de l'année en mettant la priorité sur les versions Pro.

L'iPhone 16 Pro Max représenterait ainsi la majeure partie de la production avec 33 millions d'unités (37% du total), suivi de l'iPhone 16 Pro avec 26,6 millions d'unités (30%).

Une distinction toujours plus nette entre standard et Pro

L'iPhone 16 standard serait produit à 24,7 millions d'unités (27%) tandis que l'iPhone 16 Plus ne représenterait que 5,8 millions d'unités, soit 6% du volume de production prévu.

La rumeur veut que l'iPhone Plus disparaîtra l'an prochain au profit d'un iPhone 17 Slim ou iPhone 17 Air plus attractif grâce à un design affiné et un positionnement repensé pour servir d'intermédiaire entre standard et Pro.

La proportion des iPhone 16 Pro / Pro Max, de 67%, sera ainsi plus importante que dans le mix initial de l'iPhone 15, où les deux modèles Pro représentaient 60% du volume.

La stratégie d'orientation de la demande vers les produits les plus onéreux de la gamme devrait donc encore bien fonctionner cette année et il reste voir si la sauce Apple Intelligence va prendre et se rendre indispensable pour maintenir les utilisateurs dans l'écosystème.