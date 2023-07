Cette année, c'est en juillet et dans son fief, à Séoul, en Corée du Sud, que Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones pliants à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked.

C'est l'occasion de présenter, à côté du Galaxy Z Flip5 à clapet, le nouveau fleuron du segment avec un Galaxy Z Fold5 qui conserve le design du smartphone se pliant comme un livre grâce à son affichage souple interne et se transformant en tablette tactile compacte une fois déplié.

Le style général ne surprendra donc pas et comprend toujours le logement pour un stylet S Pen affiné mais il continue de se bonifier avec une nouvelle charnière laissant moins d'espace entre les deux faces de l'écran.

Samsung a même imaginé une coque dédiée avec une version S Pen Fold Edition prévoyant un logement dans la coque externe pour le stylet.

Cela n'évitera pas la présence de la pliure centrale mais cela permet de proposer un appareil légèrement affiné et un peu plus léger (13,4 mm plié et 6,1 mm déplié, pour 253 g).

Mi-smartphone, mi-tablette

L'argument principal du Galaxy Z Fold5 est toujours son grand affichage souple AMOLED interne de 7,6 pouces en résolution 2176 x 1812 pouces avec rafraîchissement 120 Hz et une luminosité qui peut grimper à 1750 nits pour une lisibilité même en plein soleil.

Ce grand affichage permettra de profiter des applications en plein écran comme sur une tablette ou d'afficher plusieurs applications simultanément grâce au multitâche et une nouvelle barre de tâches pour accéder plus rapidement aux applications préférées.

Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5

Comme pour la génération précédente, le capteur photo à selfie de 4 mégapixels est caché sous l'écran, laissant la grande dalle sans interruption par une encoche ou un poinçon.

Le Galaxy Z Fold 5 peut aussi être utilisé en mode replié grâce à son affichage extrene de 6,2 pouces HD+ (2316 x 904 pixels) avec rafraîchissement 120 Hz.

De la puissance avec Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy

A bord, on trouvera le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy (version surcadencée) avec 12 Go de RAM et 256 / 512 Go ou bien 1 To de stockage. La batterie conserve la même capacité de 4400 mAh avec une charge filaire de 25W. Samsung reste toujours très loin de la concurrence sur ce point.

De même, la partie photo ne surprendra pas puisque c'est la même configuration à trois capteurs que sur le Galaxy Z Fold4, avec un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels assurant un zoom optique x3.

Le Galaxy Z Fold5 est lancé avec Android 13 et la surcouche One UI 5.1.1 mais il recevra quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité. Il sera disponible à partir du 11 août 2023 mais il est déjà possible de le pré-commander pour profiter de cadeaux et de remises supplémentaires.

Les tarifs du Samsung Galaxy Z Fold5 en fonction de la mémoire :