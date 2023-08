Les smartphones pliants ont su s'imposer depuis 2019 comme une catégorie à part entière...mais une catégorie plutôt onéreuse. La plupart des modèles dévoilés jusqu'à présent sont positionnés sur un segment premium et il reste difficile d'en trouver à moins de 1000 € et cela peut monter jusqu'à plus de 2000 €.

Au fil des générations, les prix se sont stabilisés sur ces grilles tarifaires, avec relativement peu de changements, ce qui limite la capacité de diffusion de ces nouveaux types de smartphones.

Les dernières années ont permis de consolider le segment et de stabiliser les technologies mais il reste à trouver la formule qui assurera une descente des prix. Le groupe Samsung, leader du segment des smartphones pliables grâce aux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip, pourrait utiliser ses techniques marketing pour abaisser les tarifs et toucher de nouveaux publics.

Des Galaxy Z FE pour abaisser les prix

La rumeur veut en effet que Samsung exploite sa stratégie Fan Edition (FE) utilisée avec les smartphones de référence Galaxy S pour l'adapter aux Galaxy Z. Pour rappel, les smartphones Galaxy S FE reprennent la majeure partie des caractéristiques des modèles lancés en début d'année avec un focus sur le second semestre et un prix plus bas grâce à la réutilisation des composants.

Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5

Samsung misant toujours beaucoup sur les smartphones pliants, il serait logique de voir la firme chercher à étendre son horizon et prendre de court la concurrence qui commence à s'établir sur le segment premium.

La voir lancer une série Galaxy Z FE ne serait pas si étonnant puisqu'elle l'a déjà fait avec d'autres produits haut de gamme et elle a sans doute plus de marge de manoeuvre que d'autres pour y parvenir.

Une difficile équation économique

Il reste que les écrans souples sont toujours compliqués à produire en masse et relativement fragiles, ce qui ne facilite pas leur intégration dans des smartphones plus bas en gamme.

Samsung doit déjà faire des compromis sur ses modèles standard pour éviter l'envolée des prix et un smartphone Galaxy Z Fold SE ou Flip SE serait sans doute obligé de faire des concessions.

La rumeur suggère toutefois que ces smartphones pliants plus abordables pourraient être proposés après les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 attendus l'an prochain mais ne précise pas si ce sera dans la foulée de ces modèles ou bien plus tard.