Parfois, les révolutions tiennent à peu de choses. Microsoft vient de le prouver en intégrant enfin une fonctionnalité que des millions d'utilisateurs réclamaient depuis des années : la possibilité de déplacer les indicateurs de volume et de luminosité.

Présente dans la dernière build Preview de Windows 11, cette option, bien que simple, met fin à une frustration de longue date et montre que la firme de Redmond écoute, parfois, sa communauté.

En quoi consiste cette nouvelle option de personnalisation ?

La nouveauté, introduite dans la build 27959 de Windows 11, est aussi simple qu'efficace. Jusqu'à présent, lorsque vous ajustiez le volume ou la luminosité de votre écran, un "slider" (une barre de réglage) apparaissait systématiquement au même endroit, souvent de manière intrusive. Désormais, une nouvelle option dans les paramètres permet de choisir sa position.





Il ne s'agit pas encore d'un placement libre au pixel près, mais Microsoft propose plusieurs emplacements prédéfinis : dans les coins de l'écran, ou centré en haut ou en bas. Un petit pas pour l'OS, mais un grand pas pour les amateurs de personnalisation.

Pourquoi cette fonctionnalité était-elle si attendue ?

Le contrôle de l'interface est un enjeu majeur pour de nombreux utilisateurs. L'emplacement fixe et central de ces indicateurs était perçu comme une régression et un manque de personnalisation. Cette frustration a donné naissance à des utilitaires tiers très populaires, comme ModernFlyout, qui permettaient non seulement de déplacer ces indicateurs, mais aussi de moderniser leur apparence.





L'intégration native de cette option par Microsoft, même si elle est moins complète que les solutions alternatives, est donc une reconnaissance de cette demande et un aveu que l'interface par défaut n'était pas optimale pour tout le monde.

Comment activer cette nouvelle fonctionnalité ?

Pour l'instant, l'option est réservée aux testeurs du programme Windows Insider ayant installé la build 27959. Pour l'activer, il suffit de se rendre dans les Paramètres de Windows 11, puis de naviguer vers "Système > Notifications".





Une nouvelle ligne, baptisée "Position des indicateurs à l'écran", fait son apparition. Elle permet de choisir l'emplacement souhaité parmi les options proposées. Cette build apporte également d'autres petites améliorations, comme de nouveaux raccourcis clavier et la possibilité d'épingler des applications dans le menu de partage Windows Share.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonctionnalité est-elle disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 ?

Non, pas encore. Elle est actuellement en phase de test dans la build Preview 27959, réservée aux membres du programme Windows Insider. Elle devrait être déployée pour le grand public dans une future mise à jour majeure de Windows 11.

Puis-je placer les indicateurs n'importe où sur l'écran ?

Non, la personnalisation est limitée. Vous pouvez choisir entre plusieurs emplacements prédéfinis (les quatre coins, le centre haut et le centre bas de l'écran), mais vous ne pouvez pas les glisser-déposer librement où vous le souhaitez.

Cette option remplace-t-elle des outils comme ModernFlyout ?

Pas entièrement. Des outils tiers comme ModernFlyout offrent souvent des options de personnalisation beaucoup plus poussées, notamment sur le design des indicateurs. La nouvelle fonction de Windows 11 offre une alternative native et simple pour ceux qui ne veulent pas installer de logiciel supplémentaire.