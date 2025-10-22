En marge du lancement de son casque Galaxy XR, Samsung a levé le voile sur une autre facette de sa stratégie pour la réalité mixte ou étendue. Le groupe a confirmé qu'il travaille sur plusieurs formats, dont des lunettes IA.

Pour concrétiser cette ambition, Samsung s'associe à deux noms du secteur des lunettes : Warby Parker et Gentle Monster.

Samsung s'associe à des marques de mode

Samsung cible deux publics distincts pour maximiser l'adoption. Gentle Monster apportera un design qualifié d'avant-gardiste, tandis que Warby Parker couvrira un segment plus large.

À souligner qu'avec la marque Warby Parker, Samsung fait essentiellement allusion au travail mené en collaboration avec Google pour des lunettes.

Le succès des lunettes Ray-Ban Meta, notamment grâce au design de Ray-Ban, a aiguisé les appétits. Il s'agit aussi de répondre à l'arrivée des lunettes Meta Ray-Ban Display.

Juste un teasing dans les habitudes de Samsung

Si Samsung reste discret sur les spécifications, l'accent est mis sur l'intégration de l'IA. Sans grande surprise, les lunettes seront connectées à l'écosystème Android XR qui intègre Gemini.

Un aperçu des capacités potentielles avait été donné lors de la Google I/O, où un appareil de référence avait été présenté. Les démonstrations incluaient l'utilisation d'un affichage dans les verres pour prendre des photos et voir le résultat, accéder à l'assistance Gemini ou obtenir des instructions de navigation.

Il est à attendre des fonctionnalités similaires à celles des Meta Ray-Ban Display qui possèdent également un affichage intégré.

À quel prix et pour quand ?

Les retours des premiers utilisateurs du casque Galaxy XR influenceront forcément le développement des lunettes IA de Samsung. Pour le moment, le groupe se garde bien de mentionner une date de sortie ou un prix.

De précédentes rumeurs ont évoqué un lancement de lunettes IA de Samsung en 2026, puis un modèle avec affichage et réalité augmentée en 2027. Rappelons que les Meta Ray-Ban Display sont commercialisées aux États-Unis à 799 dollars.