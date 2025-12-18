Le géant sud-coréen a confirmé une offensive majeure sur le marché de l'image haut de gamme. Après avoir testé le terrain avec un modèle colossal de 115 pouces, l'entreprise s'apprête à décliner sa technologie Micro RGB sur une gamme complète d'écrans.

Pour Samsung, il s'agit de rendre cette technologie d'affichage de pointe accessible à un plus grand nombre de foyers et redéfinir les standards du haut de gamme.

Qu'est-ce que la technologie Micro RGB ?

Il ne faut pas la confondre avec le MicroLED ou l'OLED. Le Micro RGB est en réalité une évolution significative de la technologie Mini LED. Au lieu d'un rétroéclairage blanc ou bleu classique, cette approche utilise des groupes de diodes électroluminescentes (LED) rouges, vertes et bleues. Chacune de ces LED mesure moins de 100 micromètres, soit environ l'épaisseur d'un cheveu humain.

L'avantage est double. Cette architecture permet un contrôle de la lumière beaucoup plus fin et, surtout, une pureté chromatique spectaculaire. Le résultat ? Des couleurs vives et une luminosité accrue, surpassant les technologies LED traditionnelles. Cependant, à la différence de l'OLED, les pixels ne peuvent pas s'éteindre individuellement, ce qui limite légèrement le contraste absolu mais garantit des pics lumineux impressionnants.

Quels sont les nouveaux modèles annoncés ?

La nouvelle gamme couvrira un large spectre de tailles pour s'adapter à tous les salons. Samsung a officialisé des modèles de 55, 65, 75, 85, 100 et 115 pouces. C'est une expansion stratégique qui positionne la marque comme un leader sur ce segment naissant, en proposant les plus petites télévisions Micro RGB du marché à ce jour.

La concurrence n'est d'ailleurs pas en reste. LG a également annoncé des modèles, mais ceux-ci démarrent à 75 pouces. Le message de Samsung est donc fort : le Micro RGB n'est plus seulement réservé aux écrans géants et aux installations de luxe. Le rendez-vous est pris pour le grand salon de l'électronique de Las Vegas, où tous ces produits seront présentés en détail au public et à la presse.

Quelles améliorations techniques accompagnent cette gamme ?

L'entreprise coréenne ne se contente pas de réduire la taille des écrans. La gamme 2026 intègre des avancées notables, propulsées par le nouveau processeur "Micro RGB AI Engine Pro". Ce chipset de nouvelle génération, épaulé par l'intelligence artificielle, promet une clarté d'image optimisée image par image pour un réalisme saisissant et une mise à l'échelle performante.

La marque met aussi en avant la certification "Micro RGB Precision Color 100", validée par VDE. Cette avancée, qui sera scrutée de près lors du CES 2026, garantit une couverture de 100 % de l'espace colorimétrique BT.2020, une norme très exigeante pour le HDR. S'ajoutent à cela un traitement anti-reflets et des fonctionnalités audio améliorées comme Dolby Atmos et Adaptive Sound Pro.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Micro RGB et le MicroLED, est-ce la même chose ?

Non. Le MicroLED est une technologie auto-émissive où chaque pixel est sa propre source de lumière, à l'instar de l'OLED. Le Micro RGB reste une technologie de type LCD avec un système de rétroéclairage, mais celui-ci est bien plus avancé, utilisant des LED RGB pour une meilleure fidélité des couleurs.

Quel est le principal avantage du Micro RGB sur l'OLED ?

Le principal avantage réside dans la luminosité de pointe, potentiellement bien plus élevée que celle de l'OLED, et dans la durabilité, avec un risque de marquage de l'écran quasi inexistant. Cela en fait une option idéale pour les pièces très éclairées et les usages intensifs.

Les prix seront-ils accessibles ?

C'est le grand point d'interrogation. Le modèle de 115 pouces a été lancé à 30 000 $. Si les nouveaux modèles seront évidemment moins chers, la technologie Micro RGB devrait rester positionnée sur le segment très haut de gamme du marché, du moins pour les premières années de commercialisation.