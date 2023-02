Comme promis, Samsung a entamé le déploiement à large échelle de One UI 5.1 à travers le monde. La dernière mise à jour système de la marque sud-coréenne est ainsi disponible auprès d'anciens appareils comme les Galaxy S20, S21, S22, Z Flip 4 et Z Fold 4.

La mise à jour basée sur Android 13 est particulièrement attendue avec notamment pas mal de changements visuels, mais aussi quelques fonctionnalités originales. Au passage, cette version 5.1 règle quelques problèmes, mais malheureusement, elle en apporte de nouveaux parfois contraignants.

De nombreux problèmes en vue

Ainsi, le problème de batterie sur le Galaxy S22 n'est pas résolu et semble même pire qu'avant : l'OS se veut particulièrement énergivore suite à un problème qui semble localisé au niveau du Samsung Keyboard. Le clavier natif de la surcouche One UI 5 consommerait ainsi plus d'énergie que prévu sur Galaxy S22, avec une surchauffe à la clé et une batterie dont l'autonomie fond à vue d'oeil.

Mais One UI 5.1 affiche d'autres problèmes avec l'absence de certaines fonctionnalités de retouche basique dans l'application photo des Galaxy S23 et autres Galaxy S.

Il semble également que la palette de couleurs refuse de fonctionner, ce qui bloque la personnalisation de l'écran d'accueil. Bixby ne répondrait parfois plus du tout à l'utilisateur, et on note également des problèmes de paiement sans contact via l'appli Google Wallet..

Concrètement, il reste donc plus prudent de patienter que Samsung corrige sa copie avant d'opérer la grande bascule vers One UI 5.1.