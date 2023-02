La série Galaxy S23 constituent la nouvelle proposition de smartphones de référence chez Samsung et, à côté des innovations matérielles des appareils mobiles, la firme a mis à jour sa surcouche One UI.

Les smartphones Galaxy S23 profitent d'une surcouche One UI 5.1 apportant plus de fluidité et des avancées en matière de personnalisation, notamment pour l'écran Always On Display, avec des possibilités se rapprochant de ce que propose Apple sur les iPhone Pro depuis iOS 16.

Personnalisation et sécurisation

La personnalisation se joue aussi au niveau de nouveaux widgets, de l'ajout du mode RAW pour la photo et d'un effort supplémentaire sur la sécurité des données et la protection de la vie privée avec un mode verrouillant certaines données lorsque le smartphone est récupéré en service après-vente ou pour réparation.

Ces nouveautés seront amenées à être proposées au moins en partie sur les smartphones Samsung de génération plus ancienne et il semble qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps.

La mise à jour vers One UI 5.1 a débuté

Le site SamMobile indique déjà qu'une mise à jour OTA apportant One UI 5.1 est prévue pour les modèles canadiens des Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 à partir du 22 février.

En Europe, pour les modèles avec puces Exynos, il semble qu'une mise à jour OTA soit déjà à l'oeuvre sur certains marchés (pour l'instant Allemagne et Portugal) pour les Galaxy S20, S21 et S22.

Cette dernière pèse entre 1,4 et 1,9 Go et s'accompagne du patch de sécurité de février 2023, ce qui confirme une arrivée dans les semaines à venir un peu partout en Europe.

De fait, nous pouvons confirmer que l'interface One UI 5.1 est déjà proposée en OTA sur certains modèles comme le Galaxy Z Flip4 en France dès à présent. Pour rappel, Samsung est l'un des fabricants proposant le plus long suivi logiciel sur Android avec 4 ans de mises à jour de l'OS mobile et deux années de plus pour les correctifs de sécurité.