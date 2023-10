Samsung a finalisé le développement de sa surcouche One UI 6 qui accompagnera la mise à jour vers Android 14 de ses principaux smartphones. Elle apporte une nouvelle dose de personnalisation et des refontes du design (panneau de configuration, notifications) pour améliorer l'expérience utilisateur.

Les premiers déploiements débutent sur les smartphones de la gamme Galaxy S23 dès à présent et se poursuivront sur d'autres séries et des modèles d'ancienne génération.

C'est donc l'occasion de profiter d'Android 14 dès à présent sur les modèles premium du groupe coréen, un mois après son arrivée sur les smartphones Pixel 8 de Google.

Une vingtaine d'appareils mobiles mis à jour

Mais si la gamme Galaxy S23 est logiquement privilégiée, elle sera vite rejointes ces prochaines semaines et prochains mois par d'autres modèles. Samsung a diffusé la liste de ses smartphones éligibles au couple One UI 6 / Android 14, qui concernera une vingtaine d'appareils mobiles.

Qui donc aura droit à la mise à jour ? On trouvera plusieurs séries de smartphones Galaxy S, remontant à plusieurs années en arrière :

Galaxy S23

Galaxy S22

Galaxy S21

Galaxy S20

Les smartphones pliants, nouvelle coqueluche de Samsung, ne sont pas oubliés :

Galaxy Z Fold5

Galaxy ZFold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Et même des Galaxy A et l'ancien Galaxy Note 20

Et parce que la série Galaxy A se positionne en milieu de gamme tout en disposant d'une palette de fonctions haut de gamme, Samsung apportera l'interface One UI 6 sur les smartphones Galaxy A54 et Galaxy A53.

Enfin, Samsung portera Android 14 et One UI 6 sur l'ancienne gamme Galaxy Note 20 qui se distinguait par son stylet mais qui est désormais abandonnée, ses spécificités se retrouvant dans les modèles Galaxy S Ultra et Galaxy Z Fold.

La liste n'est pas exhaustive et il reste donc de l'espoir pour des appareils non cités pas trop anciens. A voir maintenant quel sera le rythme des mises à jour.