Samsung annonce le lancement d'une application Perplexity TV, marquant la première incursion du moteur de réponse basé sur l'IA sur les téléviseurs. Cette application rejoint l'écosystème Vision AI Companion de Samsung, qui vise à intégrer des fonctionnalités d'IA générative.

L'application sera disponible sur tous les téléviseurs Samsung 2025 et arrivera plus tard cette année sur les modèles 2023 et 2024 via une mise à jour du système d'exploitation.

Un agent IA sur Vision AI de Samsung

L'application Perplexity TV fonctionnera comme un agent IA au sein de la plateforme Vision AI de Samsung. Les utilisateurs peuvent y accéder depuis l'onglet des applications ou le bouton IA dédié sur la télécommande.

" L'application Perplexity TV offre une expérience élégante et visuellement attrayante, allant au-delà des simples réponses textuelles ", écrit Samsung.

Les résultats des requêtes s'affichent sous forme de cartes faciles à consulter et conçues spécialement pour les téléviseurs Samsung. Les utilisateurs peuvent interagir par commandes vocales, après avoir accepté l'accès au micro, ou utiliser le clavier à l'écran.

Après l'arrivée de Microsoft Copilot

Perplexity se définit comme un moteur de réponse tirant ses informations de sources crédibles en temps réel. Il vient compléter les assistants existants de Samsung.

" Samsung est la première marque de télévision au monde, et nous sommes ravis d'apporter les fonctionnalités que les utilisateurs de Perplexity connaissent et apprécient aux écrans de télévision Samsung. "

Sur les Smart TV 2025, Perplexity coexistera avec l'assistant Bixby, tandis que Microsoft Copilot a également été lancé sur la gamme 2025 l'été dernier.

Avant davantage pour Samsung ?

Entre Samsung et Perplexity, la collaboration pourrait être plus profonde. Des rapports suggèrent que Samsung envisage un investissement dans la start-up et que l'IA de Perplexity pourrait jouer un rôle dans la future série de smartphones Galaxy S26.

À noter que Perplexity offre un abonnement gratuit de 12 mois à Perplexity Pro, récupérable grâce à un QR code dans l'application TV.