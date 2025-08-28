Le calendrier des annonces high-tech s'accélère. Samsung a pris tout le monde de court en annonçant un nouvel événement Galaxy Unpacked pour le 4 septembre. Contrairement aux lancements fastueux de ses fleurons, cette conférence sera entièrement virtuelle. Un timing qui n'a rien d'anodin : le constructeur coréen cherche clairement à occuper le terrain médiatique juste avant l'ouverture du salon berlinois de l'IFA et, surtout, à couper l'herbe sous le pied de son rival Apple, qui tiendra sa propre conférence la semaine suivante.

Quelles sont les nouvelles tablettes attendues ?

Après le récent lancement de la Tab S10 Lite, tous les regards sont tournés vers le haut de gamme. Les fuites les plus insistantes pointent vers l'arrivée des Galaxy Tab S11 et S11 Ultra.

Selon les rumeurs, ces nouvelles tablettes pourraient marquer un changement de stratégie pour Samsung, en intégrant pour la première fois une puce MediaTek Dimensity 9400 plutôt qu'un Snapdragon de Qualcomm. Elles seraient dotées d'écrans AMOLED, de 12 à 16 Go de RAM et d'une batterie conséquente, confirmant l'ambition de Samsung de dominer le marché des tablettes Android.

Le Galaxy S25 FE sera-t-il la star de l'événement ?

C'est l'autre grande attente de cet événement. L'automne est traditionnellement la période choisie par Samsung pour lancer ses modèles "Fan Edition". L'officialisation du Galaxy S25 FE, la version plus abordable du fleuron de la marque, est donc très probable.

Les premières fuites suggèrent des améliorations ciblées par rapport à son prédécesseur, notamment un meilleur appareil photo selfie de 12 Mpx, une batterie plus conséquente de 4900 mAh et une recharge filaire plus rapide. De quoi en faire une alternative très séduisante au Galaxy S25 classique.

Une surprise pliable est-elle possible ?

C'est la grande inconnue de cet Unpacked. Samsung a déjà évoqué publiquement son travail sur un téléphone pliant en trois volets ("tri-fold"). L'invitation à l'événement, avec son visuel de cube qui se déplie, semble même y faire un clin d'œil.

Cependant, il faut rester prudent. Samsung réserve généralement ses innovations les plus marquantes pour des événements physiques de plus grande envergure. Une annonce lors d'un format virtuel semble donc peu probable, mais une première présentation ou un "teaser" n'est pas à exclure pour faire monter l'attente.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand et comment suivre l'événement ?

L'événement Galaxy Unpacked sera diffusé en direct le 4 septembre à 11h30, heure de Paris (5:30 AM ET). Vous pourrez le suivre sur le site officiel de Samsung ainsi que sur sa chaîne YouTube.

Qu'est-ce qu'un modèle "FE" (Fan Edition) ?

Le modèle FE est une variante du smartphone haut de gamme de Samsung qui garde les caractéristiques prisées par les utilisateurs (écran large, performance élevée, batterie importante) tout en cédant légèrement sur certains points (qualité des matériaux, capteurs photo secondaires) afin d'être proposé à un prix plus abordable.

Pourquoi cet événement se déroule-t-il juste avant l'ouverture de l'IFA ?

L'IFA est une importante exposition technologique qui se déroule à Berlin au début de septembre. En planifiant son propre événement juste avant, Samsung garantit une attention maximale de la part des médias pour ses annonces, évitant ainsi d'être englouti parmi les autres nouveautés présentées lors du salon.