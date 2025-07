La saga des Galaxy S FE (Fan Edition) se poursuit avec un nouveau tournant : le Galaxy S25 FE sera lancé plus tôt que prévu cette année, afin de s’inviter face aux majeurs concurrents dès la rentrée.

Si le modèle n’entend pas révolutionner la gamme puisqu'il sert essentiellement à créer une continuité avec la série de référence du début d'année, il capitalise sur une formule éprouvée, ponctuée de raffinements attendus et de quelques ajustements ciblés pour marquer sa différence.

Date de sortie avancée : une stratégie portée par la concurrence

Samsung a pour la première fois officialisé la sortie anticipée du Galaxy S25 FE lors de sa présentation des résultats du deuxième trimestre 2025. Jusqu’ici, les versions Fan Edition étaient dévoilées en milieu d’automne pour capitaliser sur la période des fêtes et répondre à l’offre des iPhone d'Apple.

Cette année, l’objectif est multiple : profiter d’un effet de halo pour la gamme Galaxy S25, devancer le lancement des nouveaux modèles concurrents et offrir « des promotions saisonnières attractives » visant à dynamiser l’ensemble du catalogue haut de gamme.

Comme l’explique un porte-parole du groupe, cette fenêtre de lancement devrait permettre de maintenir la dynamique commerciale tout en créant de la place pour d’autres produits vedettes à venir plus tard dans l’année.

Cette stratégie pourrait donc placer le Galaxy S25 FE au cœur de l’actualité dès fin août ou début septembre 2025, une période traditionnellement dominée par les annonces Tech majeures avec le retour des salons technologiques.

Un design affiné et un écran plus évolué

Faire évoluer son image tout en préservant l’ADN de la série FE : voilà l'équation que Samsung s’efforce de résoudre pour ce cru 2025. Le Galaxy S25 FE propose un nouveau design plus élégant, une dalle AMOLED LTPO de 6,7 pouces LTPO affichant une fréquence de rafraîchissement adaptative comprise entre 1 et 120 Hz et protégée par du Gorilla Glass Victus+.

Côté épaisseur, le design se fait plus fin, passant à 7,4 mm (le Galaxy S25 Edge est passé par là) tout en réduisant les bordures, pour un rendu plus moderne et moins massif que ses prédécesseurs. Quatre coloris sont évoqués : Navy, Icy Blue, Jet Black et White, offrant une palette sobre et résolument premium.

Focus sur la fiche technique et les performances

Le Galaxy S25 FE embarque encore le processeur Exynos 2400e (4 nm, 10 cœurs, GPU Xclipse 940), épaulé par 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 ou 256 Go (UFS 3.1).

Pas de versions 12 Go ni 512 Go à l’horizon, Samsung misant sur un rapport qualité-prix attractif. L’écran Full HD+ 120 Hz reste proche de celui du S24 FE, mais profite donc maintenant de la technologie LTPO pour une adaptabilité accrue et une expérience plus confortable.

Côté batterie, la capacité serait portée à 4 900 mAh, compatible avec la charge rapide 45 W (cela reste à confirmer), permettant de recharger jusqu’à 80 % en une trentaine de minutes. La recharge sans fil passe dorénavant au standard Qi2, marquant une avancée pour la compatibilité des accessoires, même si la fixation magnétique reste réservée à d’autres produits du marché (Qi2 sans aimant magnétique natif).

Le smartphone fonctionnerait sur Android 16 avec One UI 8, et devrait proposer une certification IP68 contre l’eau et la poussière, embarquer un lecteur d’empreintes sous l’écran, la reconnaissance faciale et la compatibilité 5G. À ce stade, les informations relatives au prix suggèrent un positionnement autour de 699 € pour la version 128 Go.

Appareils photo, coloris et rapport qualité-prix : un maître achat ?

Ce Galaxy S25 FE reprend l’essentiel de la configuration photo de ses prédécesseurs, avec un module principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un zoom optique x3 via un téléobjectif de 8 mégapixels. À l’avant, le capteur selfie passerait à 12 mégapixels.

Au final, ce modèle vise à s’imposer comme un bon rapport qualité / prix de la fin d’année, à condition que la politique tarifaire de Samsung se confirme. Difficile de monter trop haut alors que la concurrence présentera des modèles premium utilisant les dernières technologies de processeur.

Cette politique qui lui permettrait de cibler les utilisateurs hésitant entre milieu et haut de gamme, séduits par l’équilibre entre performances, autonomie et fonctionnalités premium.

On retient donc un smartphone équilibré, sans surenchère technique, mais bien calibré pour séduire amateurs de nouveautés et aficionados de la marque. Reste à surveiller la réaction de la concurrence et à voir si ce lancement anticipé se traduira effectivement par un engouement du public.

Mais ce n'est pas tout puisque Samsung a également confirmé l'arrivée cette année de son premier smartphone tri-fold. Le fabricant ne confirme toujours pas la dénomination Galaxy G Fold envisagée plus tôt dans l'année pour le démarquer des Galaxy Z Fold et Flip.

Par ailleurs, le projet Moohan de casque connecté sous Android XR serait lui aussi programmé pour la fin de l'année. Conçu avec Qualcomm et Google, il pourrait constituer une nouvelle référence pour les casques de réalité mixte face à l'Apple Vision Pro.