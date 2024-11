Le groupe Samsung est en quête de nouvelles opportunités en matière de gadgets pouvant ouvrir un nouveau segment porteur. La firme coréenne a tenté sa chance cette année avec une première bague connectée Galaxy Ring qui doit encore démontrer son potentiel.

L'an prochain, c'est un autre type de gadget qui ferait l'objet d'une première génération de produit. La rumeur autour d'un projet Samsung XR est lancée et ce ne serait finalement pas un nouveau casque de réalité mixte qui se préparerait.

La tendance est en effet plutôt aux lunettes connectées, à l'image des Ray-Ban Meta qui ne disposent pas encore d'un mini-écran mais sont pourvues d'une caméra et répondent aux commandes vocales.

Des lunettes connectées avec IA

Le projet Samsung XR, conçu en partenariat avec Google, irait dans cette direction, selon les dernières rumeurs. Le gadget serait programmé pour le second semestre de l'année avec un objectif de production initial de 500 000 unités pour alimenter un lancement au troisième trimestre 2025.

Les lunettes connectées de Samsung n'auraient pas d'écran de contrôle mais seraient dotées d'une puce Snapdragon AR1, comme les Ray-Ban Meta, et disposeraient d'un capteur photo de 12 mégapixels et d'une batterie de 155 mAh.

Elles auraient globalement le même poids que le produit de Meta, soit 50 grammes environ. A bord, l'intelligence artificielle Gemini de Google pourra interpréter les requêtes de l'utilisateur et comprendre certaines gestuelles.

Trouver un intérêt à cette nouvelle catégorie de produit

Developper ce type de produit serait certainement plus en phase et plus simple pour Samsung que de concevoir un casque de réalité mixte dont il faut soutenir ensuite l'écosystème et dont l'intérêt reste bridé par les limitations techniques et l'autonomie.

Il reste à voir jusqu'à quel point le gadget sera utile au quotidien. Les lunettes connectées Ray-Ban Meta sont déjà critiquées pour leur capacité à pouvoir diffuser sur Internet des photos et vidéos de personnes n'ayant pas forcément donné leur consentement pour être filmées et exposées.

Au-delà du gadget de geek, dont les fonctions sont dupliquées d'un smartphone, il faudra peut-être trouver là encore la killer app qui donnera une nouvelle dimension à ce type de produit.