Le constructeur chinois SANY vient de confirmer sa capacité à produire en série sa quatrième génération de semi-remorques autonomes.

Développée en étroite collaboration avec l'expert en technologie Pony.ai, cette flotte de nouvelle génération s'apprête à passer des phases de démonstration à un déploiement commercial à grande échelle dès cette année, proposant un modèle économique et opérationnel inédit.

Un modèle hybride pour contourner les obstacles

Le concept, baptisé platooning ou convoi, repose sur une approche « 1+4 ». Un chauffeur expérimenté prend place dans le camion de tête, tandis que jusqu'à quatre véhicules autonomes le suivent en peloton.

Cette solution astucieuse permet de répondre aux inquiétudes réglementaires qui freinent encore le déploiement de véhicules sans aucun humain à bord.

Elle offre une réponse pragmatique aux situations de trafic complexes ou aux imprévus, les fameux edge cases, qui restent le talon d'Achille des systèmes entièrement automatisés.

En s'appuyant sur l'expérience humaine pour la navigation globale, la technologie peut se concentrer sur le maintien des distances et la réactivité immédiate.

Une technologie éprouvée et robuste

Ces camions ne sont pas de simples prototypes. Chaque unité embarque une technologie de pointe, fruit du partenariat initié en 2022 entre SANY et Pony.ai. Au cœur du système, on retrouve un châssis drive-by-wire entièrement redondant, couvrant la direction, le freinage ou encore l'alimentation.

Alimentés par une batterie interchangeable de 400 kWh, ces poids lourds électriques bénéficient également d'un système de freinage régénératif pour optimiser leur autonomie.

L'arsenal de capteurs, incluant radars et caméras, assure une perception fine de l'environnement, essentielle pour des camions autonomes sécurisés. Le constructeur certifie que ses véhicules ont passé avec succès des tests rigoureux, notamment en températures extrêmes et de compatibilité électromagnétique, garantissant leur conformité pour le transport de marchandises.

Quel impact économique et écologique ?

L'intérêt de ce déploiement réside avant tout dans ses promesses chiffrées. Selon les tests pilotes menés par SANY, la solution de convoi « 1+4 » permettrait de réduire le coût du fret par kilomètre de 29 %. Plus spectaculaire encore, le profit opérationnel des flottes pourrait bondir de 195 %.

Ces gains s'expliquent par les économies de main-d'œuvre et l'optimisation de la consommation énergétique. Au-delà de l'aspect financier, l'impact environnemental est significatif.

Chaque camion électrique en convoi devrait permettre d'éviter l'émission de 60 tonnes de carbone par an par rapport à un modèle diesel équivalent. Cette double performance positionne la solution comme une réponse crédible à la pénurie mondiale de chauffeurs et à l'urgence d'accélérer l'électrification des flottes logistiques.

L'enjeu est désormais de savoir à quelle vitesse ce modèle pourra s'imposer, notamment sur les marchés occidentaux.