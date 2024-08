Le scan 3D est un outil polyvalent qui permet de créer des représentations numériques détaillées et manipulables d'objets physiques.

Très prisée notamment pour la modélisation, l'art, la santé, l'éducation, les sciences et la fabrication sur mesure, la numérisation 3D nécessite donc des technologies de plus en plus sophistiquées.

Après l'Otter et la série Ferret, Creality continue d'étendre sa gamme de scans 3D avec le nouveau CR-Scan Raptor.

Il se démarque par sa combinaison innovante de sources de lumière laser bleue et infrarouge : ce système permet le scan d'objets de petite, moyenne et grande taille. Il utilise 7 lignes laser bleues parallèles pour capturer des détails précis, chaque ligne étant extrêmement fine (jusqu'à 0,1 mm), ce qui permet d’obtenir des contours plus nets et plus clairs.

La vitesse de scan avec la lumière bleue atteint jusqu'à 60 images par seconde (fps), tandis que le scan en infrarouge (NIR) atteint jusqu'à 20 fps.

Grâce à la combinaison de lasers linéaires et de lumière structurée infrarouge, le CR-Scan Raptor peut scanner des objets allant de 5 x 5 x 5 mm³ à 2000 x 2000 x 2000 mm³.

Son algorithme de cartographie du visage unique capte plus de détails, permettant un scan complet du corps humain en seulement 2 minutes.

Son algorithme de compensation de température améliore la stabilité et assure une meilleure précision.

Équipé de la technologie d'imagerie 3D One-Shot, le scanner reste stable et minimise les erreurs de suivi. Sa rapidité de retour rend le scan manuel plus fluide.

Vous pouvez scanner des voitures, des pièces automobiles, des pneus et d'autres objets noirs ou métalliques sans avoir besoin de spray, tout en obtenant des résultats de modèle précis.

Doté de 12 lumières LED circulaires, le CR-Scan Raptor améliore la luminosité de la cartographie des couleurs dans les environnements sombres, offrant une représentation fidèle des couleurs.

Le scanner 3D Creality CR-Scan Raptor est en ce moment en précommande sur le site officiel à 1 199 € avec le code RAPTOR120 ou bien à 1 349,10 € avec le code RAPTOR100, que vous pouvez utiliser si le premier code ne marche pas. La livraison est prévue entre le 20 et le 26 août 2024.

