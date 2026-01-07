L'annonce était attendue, mais la méthode surprend. Le géant du stockage a mis sur le marché son premier disque dur de 32 To, non pas via une annonce mondiale en grande pompe, mais par une double offensive : une apparition discrète sur les étals japonais et un lancement officiel plus ciblé pour les entreprises.

Cette stratégie en deux temps marque l'aboutissement de décennies de recherche sur les technologies de haute densité.

Quelle est cette nouvelle technologie qui change la donne ?

Au cœur de cette innovation se trouve la technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), ou enregistrement magnétique assisté par chaleur. C'est le fruit de plus de vingt ans de recherche. Le principe est à la fois simple et complexe : utiliser une minuscule diode laser pour chauffer une zone du disque à l'échelle nanométrique juste avant l'écriture des données.

Ce procédé rend le support magnétique momentanément plus réceptif. Conséquence ? Les bits d'information peuvent être stockés de manière beaucoup plus resserrée, augmentant drastiquement la densité. Seagate assure que ce chauffage est instantané et n'a aucun impact sur la température globale ou la fiabilité du disque à long terme.

Quels sont les modèles de 32 To disponibles ?

Deux modèles se distinguent nettement. Le premier, un Seagate IronWolf Pro de 32 To, a été repéré dans des magasins à Akihabara, au Japon. Ce modèle, destiné aux systèmes NAS professionnels fonctionnant en continu, a surpris par sa commercialisation directe au détail, sans communication officielle préalable. Son prix affiché avoisine les 887 dollars, le positionnant comme un produit premium.

Parallèlement, la marque a officialisé la gamme Exos M, qui inclut une version de 32 To utilisant l'enregistrement SMR (Shingled Magnetic Recording) et une de 30 To en CMR (Conventional Magnetic Recording). C'est cette gamme Exos M qui met en avant la plateforme Mozaic 3+ et la technologie HAMR pour les datacenters et les applications d'IA.

Quelles sont les implications pour le marché du stockage ?

L'arrivée de ces disques de très haute capacité n'est pas anodine. Elle répond à une demande exponentielle de stockage, tirée par l'intelligence artificielle et le cloud. En rendant la technologie HAMR enfin accessible, la firme se positionne face à ses concurrents comme Western Digital, qui a également lancé un disque dur de 32 To basé sur sa propre technologie ePMR.

L'un des avantages clés mis en avant par Seagate est la compatibilité de ses nouveaux disques avec les infrastructures existantes, ce qui facilite grandement leur adoption sans nécessiter de mise à niveau matérielle coûteuse. Cette avancée promet de redéfinir les standards de capacité pour les entreprises, mais aussi potentiellement pour les professionnels exigeants à moyen terme.

Foire Aux Questions (FAQ)

La technologie HAMR est-elle fiable ?

Oui, selon Seagate. L'entreprise affirme que le chauffage par laser est confiné à une nanoseconde et n'affecte ni la température générale du disque, ni la stabilité ou la fiabilité du support sur le long terme. Cette technologie a fait l'objet de tests de qualification approfondis, notamment auprès de grands fournisseurs de services cloud.

Quand ces disques durs de 32 To seront-ils disponibles en Europe ?

La disponibilité en dehors du Japon pour le modèle IronWolf Pro n'a pas encore été confirmée. Pour la gamme Exos M destinée aux entreprises, la distribution a commencé auprès de clients spécifiques comme les fournisseurs de cloud, et devrait s'élargir progressivement.

Quelle est la différence entre les modèles IronWolf Pro et Exos M ?

L'IronWolf Pro est optimisé pour les environnements NAS (Network Attached Storage) professionnels, avec un accent sur le fonctionnement 24/7 et la collaboration multi-utilisateurs. La gamme Exos M est quant à elle conçue pour les datacenters à grande échelle (hyperscale), les applications de cloud et les systèmes d'IA, où la densité de stockage maximale est la priorité.