L'Europe redécouvre tout l'intérêt de disposer de ses propres usines de production sur son territoire et non plus à l'autre bout du monde et a enclenché un programme Chips Act de relocalisation et de renforcement des sites de production de puces avec un budget alloué de 43 milliards d'euros.

Le géant américain Intel n'a pas tardé à manifester son intérêt pour cette manne publique en proposant d'installer un site de production en Allemagne, à Magdebourg. La force de son projet est conditionnée à la hauteur des subventions qui lui seront accordées.

L'entreprise réclamait 10 milliards d'euros d'aides pour bâtir le site mais le gouvernement allemand ne s'est engagé initialement que sur 6,8 millliards d'euros. La presse allemande s'inquiétait il y a quelques jours du blocage des négociations et du risque de voir Intel se détourner de l'Allemagne et s'installer ailleurs.

L'Allemagne ne lâche pas le morceau

Vu l'ampleur du projet et son importance économique et stratégique, ce serait un coup très dur pour notre voisin européen...et sans doute une aubaine pour un autre heureux élu.

Difficile dans ces conditions de ne pas céder et l'Allemagne serait désormais prête à grimper jusqu'à 9,9 milliards d'euros de subventions publiques. Olaf Scholz, chancelier, et Pat Gelsinger, dirigeant d'Intel, doivent se rencontrer lundi pour officialiser l'accord.

Intel devrait également bénéficier de faciliter sur les coûts de l'énergie et de l'eau alors que le coût du projet ne cesse de grimper. Le site doit générer quelque 10 000 emplois mais le lancement de la production pourrait prendre plus de temps que prévu en démarrant en 2027 au lieu de 2024.

Usine d'assemblage en Pologne

Parallèlement, Intel poursuit sa conquête de l'Europe en annonçant un projet d'usine d'assemblage de composants, cette fois en Pologne. Selon Reuters, la firme veut investir 4,6 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros environ) pour bâtir une usine à Wroclaw.

Ce nouveau site emploiera 2000 personnes et fera de nouveau appel à un financement en partie public mais dont le montant n'est pas encore connu. Les plans sont déjà finalisés et il ne reste qu'à obtenir le feu vert de l'Europe pour lancer la construction.

Le choix de la Pologne n'est pas anodin. Intel y a déjà une présence et le pays dispose d'infrastructures et de talents permettant de faire tourner le site de façon pérenne.

L'implantation permettra aussi des connexions avec le site allemand et un autre site d'assemblage en Irlande. L'activité du nouveau site polonais devrait démarrer en 2027.