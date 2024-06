En prenant des mesures de restriction sur l'accès aux dernières technologies de gravure, les Etats-Unis pensaient bloquer la Chine au noeud 14 nm avec les outils restant à leur disposition.

Le groupe Huawei a pourtant lancé plusieurs smartphones depuis fin 2023 avec à bord des puces Kirin gravées en 7 nm. L'industrie chinoise a su développer des techniques en adaptant les équipements, comme ceux de lithographie DUV (Deep Ultra Violet) et en étirant leur plage de fonctionnement pour obtenir ce résultat.

Les rendements ne sont pas bons et la production défie les règles de l'efficacité économique mais le gouvernement chinois soutient financièrement l'effort et les puces sont bel et bien là.

SMIC et Huawei vont-ils pouvoir descendre au 5 nm ?

Pendant que les USA continuent de serrer la vis de leur arsenal de mesures, le fondeur chinois SMIC aurait finalisé les techniques de production pour une gravure des puces en 5 nm, toujours sans avoir besoin de passer aux équipements de lithographie EUV (Extreme Ultra Violet) qui lui sont interdits.

Equipement de lithographie d'ASML, le nerf de la guerre des puces

Une pré-production serait déjà sur les rails et il s'est murmuré que la gravure en 5 nm pourrait se retrouver au coeur des prochains smartphones Mate 70 du groupe Huawei attendus en fin d'année.

La gravure en 5 nm étant essentiellement une optimisation du noeud 7 nm, la migration de l'industrie chinoise vers cette finesse est plus une question de timing qu'une vraie surprise, même si cela suppose sans doute de tirailler un peu plus les machines et de les faire sortir de leur zone de fonctionnement normal.

Il sera difficile de descendre plus bas

Cela impactera les rendements, alors que ceux de la production de puces en 7 nm ne sont déjà pas très élevés, et le coût du procédé, estimé à 50% de plus que la technique de TSMC sur le même noeud.

Ce sera peut-être l'ultime étape de progression pour l'industrie chinoise dans les conditions actuelles. Pour descendre encore plus bas, il faudra des équipements spécialisés que les Etats-Unis ont eu tôt fait d'interdire d'exportation vers la Chine.

Le gouvernement américain cherche maintenant à faire bloquer les services d'entretien et de maintenance des équipements de lithographie, même anciens, de manière à donner un coup d'arrêt à la progression d'une Chine assoiffée de puces avancées pour ses projets scientifiques, militaires et pour alimenter l'essor de l'intelligence artificielle.