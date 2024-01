La bataille des semi-conducteurs se poursuit entre les Etats-Unis et la Chine. Pendant que les premiers verrouillent l'accès aux technologies de gravure, les seconds rispostent en freinant l'approvisionnement en matières premières indispensables à la fabrication des composants électroniques.

Face au renforcement des mesures imposées par les Etats-Unis en novembre 2023, la Chine a décidé de limiter l'accès à ses technologies d'extraction et de traitement des terres rares, dont elle est le principal producteur mondial.

Elle a déjà restreint l'accès à des éléments comme le germanium et le gallium et pris des mesures pour freiner les exportations de graphite naturel et synthétique, ce qui risque de poser problème pour la production de batteries de véhicules électriques.

Restrictions renforcées sur les équipements DUV

Dans un nouvel épisode de serrage de vis, l'entreprise ASML, principal fournisseur d'équipements de lithographie avancée, a annoncé que le gouvernement néerlandais avait révoqué l'autorisation d'exportation vers la Chine de plusieurs de ses équipements précédemment autorisés.

Equipement de lithographie DUV (credit ASML)

Il s'agit notamment d'équipements de lithographie DUV (Deep Ultra Violet) alors qu'il apparaît que l'industrie chinoise pousse ces machines jusqu'à leurs limites de fonctionnement pour permettre une gravure de composants en 7 nm, même si c'est vraisemblablement dans des conditions difficiles en termes de coût et de rendement, à défaut de pouvoir accéder aux équipements de lithographie EUV (Extreme Ultra Violet) nécessaire pour graver en 3 nm et en-dessous.

Escalade des mesures des deux côtés

Le gouvernement chinois fustige déjà cette décision en appelant les Pays-Bas à rester impartiaux et à respecter les règles du commerce international face à une action qui semble bien constituer une riposte télécommandée des Etats-Unis en réaction aux mesures de la Chine sur les terres rares.

L'agence Bloomberg elle-même relève que des représentants du gouvernement américain ont rencontré des responsables néerlandais pour demander le blocage des exportations des équipements de lithographie.

ASML indique que la décision affectera certains clients chinois mais ne devrait pas avoir de grosses conséquences financières sur son activité. L'entreprise perd tout de même du terrain en Bourse alors qu'elle est de plus en plus prise en étau dans le conflit économique entre les Etats-Unis et la Chine et pourrait avoir à souffrir d'autres décisions ultérieures.