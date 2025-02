L'année 2024 a été riche pour le marché mondial des semi-conducteurs grâce à la course à l'armement dans l'intelligence artificielle. Les géants du secteur multiplient les investissements à coups de milliards de dollars pour bâtir des datacenters IA géants, ce qui nécessite une quantité considérable de GPU, de mémoire et d'équipements réseau divers.

Forcément, ceux dont c'est la spécialité ou qui se sont positionnés tôt ont continuer de profiter largement de cette dynamique, comme en témoigne la hausse de 18% des revenus du marché des semi-conducteurs en 2024, à 626 milliards de dollars, selon les données du cabinet d'études Gartner.

Intel débordée sur la mémoire et l'IA

Ce n'est pas le cas d'Intel qui, hormis Infineon, est le seul géant du Top 10 mondial à ne pas profiter de cette croissance. Avec 49,2 milliards de dollars de revenus, soit autant que l'an dernier, la firme de Santa Clara a piétiné, faute de succès massif dans les processeurs PC mais aussi du fait de son virage manqué vers l'IA.

Si elle peut s'appuyer sur les accélérateurs IA Gaudi3, elle renonce en revanche à lancer les GPU pour datacenters Falcon Shores et il faudra patienter jusqu'à la génération suivante Jaguar Shores, laissant d'autres profiter de la demande.

Conséquence logique, Intel perdu son titre de leader mondial (en revenus) face à un groupe Samsung porté par la remontée des prix des composants mémoire et qui affiche ainsi une croissance de de 62,5% de ses revenus, à 66,5 milliards de dollars.

Plus grave, Intel se trouve maintenant à portée de tir de la moitié des fabricants de semi-conducteurs du Top 10 mondial. Nvidia et SK Hynix ont dépassé les 40 milliards de dollars de revenus en 2024, doublant presque (plus de 80% de croissance) leurs résultats de 2023.

Les mêmes leviers de croissance en 2025

En cinquième position, Qualcomm progresse grâce à ses efforts sur les processeurs ARM et à l'aide de ses multiples domaines de compétence mais avec une croissance plus modérée (+10%).

Globalement, les plus fortes croissances en 2024 viennent des fabricants de composants mémoire à la faveur de la hausse des prix et du renforcement de l'utilisation des mémoires spécialisées comme la HBM (High Bandwith Memory)...toujours dans le cadre de la forte demande pour des infrastructures IA.

Sans grande surprise, les composants mémoire et IA seront toujours les moteurs de la croissance du secteur des semi-conducteurs en 2025, prédisent les analystes de Gartner, avec toujours une montée en puissance de l'usage de la HBM. Les trimestres à venir resteront donc difficiles pour Intel, n'ayant des positions fortes dans aucun de ces domaines.