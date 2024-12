En annonçant un nouvel ensemble de restrictions touchant l'industrie chinoise des semi-conducteurs, les Etats-Unis ont de nouveau agacé les autorités chinoises qui, cette fois, n'ont pas seulement pris acte de la décision américaine.

A peine annoncées, les mesures ont fait l'objet d'une riposte d'abord sous la forme d'un embargo sur les exportations de certains métaux stratégiques vers les USA. Gallium, germanium, graphite mais aussi antimoine et tungstène, ces derniers étant utilisés aussi dans l'industrie militaires, devront être obtenus à partir d'autres sources d'approvisionnement, alors que la Chine est de loin le plus gros producteur mondial pour la plupart d'entre eux.

Mais ce n'est pas tout puisque la Chine annonce lancer une investigation contre Nvidia pour sa position dominante sur le marché et la violation supposée de la réglementation anti-trust locale.

Nvidia ciblé par une enquête chinoise

Nvidia, fournisseur de GPU, est devenu le principal bénéficiaire de l'essor de l'intelligence artificielle en écoulant des montagnes d'accélérateurs graphiques destinés à leur entraînement ou leur inférence.

S'il ne peut écouler ses produits les plus performants en Chine du fait des restrictions commerciales en cours, l'Empire du Milieu reste un marché important pour la firme qui adapte régulièrement ses GPU afin de respecter les limitations de performances imposées.

Parfois à la limite des plafonds de puissance et critiqué pour ce lien maintenu avec le marché chinois du côté des Etats-Unis, Nvidia est désormais également attaquée en Chine pour sa position dominante sur le marché.

Le régulateur chinois vise également l'acquisition en 2020 par Nvidia de l'entreprise israélienne Mellanox, spécialiste des composants pour cloud computing. Il affirme que des irrégularités ont été commises par rapport aux remèdes qui devaient être appliqués en contrepartie de la prise de contrôle de la société.

Cette action contre Nvidia, acteur éminent et symbolique de la puissance économique américaine, est largement vue par sa cible et son timing comme une riposte directe au durcissement récent de l'embargo des Etats-Unis.

La Chine en mode offensif

Elle montre également que la Chine ne se contente plus de protester mais prend aussi des mesures en réponse à ce qu'elle considère de plus en plus comme une agression.

Son hostilité se fait d'ailleurs plus visible avec la recommandation par plusieurs consortiums chinois de ne plus utiliser de composants d'origine américaine, jugés peu fiables et propres à menacer la sécurité nationale, et de privilégier les approvisionnements locaux.

Les Etats-Unis n'ont pas fait différemment en mettant au ban les entreprises chinoises via une liste noire limitant les relations commerciales avec des sociétés américaines et en limitant fortement les possibilités de collaboration technique.

S'il reste pour le moment difficile, sinon impossible, de trouver des alternatives aux composants Nvidia, la concurrence s'organise, en Chine et ailleurs, pour proposer des composants IA répondant à une demande toujours très forte.