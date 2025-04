Donald Trump a décidé d'imposer une hausse des tarifs douaniers à tous les pays commerçant avec les Etats-Unis. Ces augmentations peuvent être modérées (10%) ou plus fortes (plus de 40%) selon les nations visées et donnnent déjà lieu à des tentatives de négociations ou bien à la mise en place de tarifs douaniers réciproques.

Cette décision annoncée le 2 avril a fait plonger les grandes places boursières mondiales ce lundi du fait des incertitudes économiques générées et des conséquences (récession, inflation, chômage...) qui se profilent.

La stratégie de l'administration Trump n'épargne pas non plus les entreprises américaines, soit qu'elles soient concernées par les taxes douanières, américaines ou des autres pays en retour, soit que leurs perspectives deviennent plus difficiles à déchiffrer dans ce nouveau contexte.

Les Sept (un peu moins) Magnifiques en souffrance

Et les champions du secteur high-tech n'y échappent pas. Les Sept Magnifiques (Magnificent Seven), à savoir Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla, qui ont connu de très fortes croissances grâce à l'intelligence artificielle, le cloud et la voiture électrique / autonome et représentent les pépites de l'économie américaine, ont souffert de la décision gouvernementale.

Depuis l'annonce de la hausse des tarifs douaniers par Donald Trump, ces entreprises ont perdu collectivement près de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière, les investisseurs s'inquiétant des conséquences à venir, rapporte Reuters.

Quand Donald Trump soutient Elon Musk et Tesla à la Maison Blanche

Si l'on revient un peu en arrière, ce groupe d'entreprises a perdu 6000 milliards de dollars de capitalisation depuis décembre 2024, au moment de l'euphorie collective avant que Donald Trump ne prenne le pouvoir et annonce ses premières mesures économiques.

Les analystes sont tous en train de réduire en catastrophe les prévisions de cours à la lumière du nouveau contexte économique qui fait durement chuter les grands indices boursiers, en particulier ceux liés à la high-tech.

Tesla, qui remontait la pente après le creux de février, a de nouveau perdu 7% en Bourse pour retomber vers 225 dollars, tandis qu'Apple a glissé de 5%. Les autres entreprises des Sept Magnifiques ont reculé plus modérément de 1 à 5%.

Toutes vont être touchées par les hausses de tarifs douaniers, mettant à mal leurs activités au sein des Etats-Unis mais aussi sur les autres marchés du fait des renchérissements des prix des matières premières comme des produits commerciaux.

Donald Trump n'en démord pas

Apple risque d'être particulièrement exposée en Chine, alors que les autorités ont aussitôt annoncé des hausses de tarifs douaniers réciproques de 34%. Les iPhone, déjà confrontés aux fabricants locaux, auront encore plus de difficultés à se vendre sur le plus grand marché mobile mondial.

Nvidia, qui vend énormément de composants IA en Chine, risque de subir un effet adverse, au risque de permettre à la concurrence chinoise de proposer des produits alternatifs beaucoup moins chers, à défaut de pouvoir rivaliser en termes de performances.

Les acteurs des semi-conducteurs sont également impactés. Des entreprises comme Intel et AMD ont perdu entre 2 et 4% en Bourse, alors que les observateurs s'attendent à une contraction de la demande du fait de la montée à venir des prix.

Certains espèrent des exemptions et des assouplissements mais personne pour l'heure ne peut garantir que ce sera le cas et Donald Trump semble bien déterminé à tenir cette politique économique.

Des dizaines de pays ont commencé à tenter de négocier de meilleures conditions mais les principales cibles de cette stratégie, Europe et surtout Chine, n'entendent pas céder à cette guerre commerciale et ont commencé à répliquer.