Le constructeur Tesla a été le plus durement touché parmi les "Sept magnifiques" ce lundi en affrontant une chute de 15% de son cours en Bourse. La firme souffre d'une baisse sévère de ses ventes en Europe et en Chine et doit composer avec l'image écornée de son patron Elon Musk depuis qu'il est aussi à la tête du DOGE, le ministère de l'efficacité gouvernementale chargé de tailler dans les dépenses publiques.

La contestation publique est grandissante et les véhicules électriques de la marque ainsi que les concessions ne sont plus à l'abri d'actes de vandalismes. Donald Trump a fustigé les actions de "fous radicaux de gauches" en leur promettant des sanctions sévères et a annoncé vouloir acheter un véhicule Tesla en soutien à Elon Musk.

Donald Trump, soutien d'Elon Musk, et inversement

Dès ce mardi, la Maison Blanche s'est transformée en espace de démonstration Tesla avec Donald Trump faisant mine d'acheter un véhicule électrique Tesla Model S Plaid accompagné d'Elon Musk qui n'a pas manqué de se mettre en scène avec son jeune fils, tout comme il l'avait fait dans le bureau ovale il y a quelques jours.

Credit : @POTUS

Cinq voitures de la marque étaient exposées pour l'occasion, dont le pickup électrique Cybertruck. L'image était un peu surréaliste dans la mesure où les premières décisions de Donald Trump en tant que 47ème président des Etats-Unis ont consisté à détricoter les mesures d'aides fédérales à l'achat de véhicules électriques et à redonner une place aux véhicules thermiques dans un proche avenir.

Il s'agit ici surtout de soutenir Elon Musk, son fidèle allié des derniers moments de la campagne présidentielle, "traité de manière très injuste", selon lui. L'ironie est que Donald Trump n'utilisera pas le véhicule Tesla acheté, n'ayant pas conduit lui-même depuis longtemps. Il la mettra à disposition des équipes de la Maison Blanche.

Une image très écornée

Dans le même temps, Elon Musk a annoncé vouloir doubler la production de véhicules électriques Tesla aux Etats-Unis dans les deux ans à venir. Encore faudra-t-il parvenir à les vendre.

Les hausses douanières tous azimuts décidées par Trump ont entraîné des réponses du même ordre dans les pays concernés, ce qui risque de rendre la vente des véhicules Tesla compliquée à l'étranger.

A l'intérieur du pays aussi, la contestation monte. Les simili-saluts nazis, la consommation de drogues, les propos outranciers sur son réseau social X accompagnés de désinformation, la désorganisation de services publics et les licenciements massifs de fonctionnaires attisent une grogne qui pourrait détourner les acheteurs de la marque Tesla, à moins peut-être de la dissocier du personnage Elon Musk, un sujet en question depuis plusieurs années.