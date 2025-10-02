L'objet du mail est direct, brutal : "Bonjour, pervers". Le message qui suit est un modèle de manipulation psychologique : un pirate prétend avoir installé le redoutable logiciel espion Pegasus sur votre ordinateur, enregistré vos sessions de masturbation via votre webcam et s'apprête à tout envoyer à vos contacts.

La seule issue ? Payer une rançon de 1 200 euros en cryptomonnaies. Cette arnaque au chantage à la webcam, qui avait déjà fait des ravages, connaît une recrudescence massive depuis fin septembre 2025.

Comment les escrocs rendent-ils leur menace si crédible ?

Le principal ressort de cette arnaque à la sextorsion est sa mise en scène sophistiquée. Le détail le plus troublant est que l'email semble provenir de votre propre adresse, donnant l'impression que votre compte a réellement été compromis. Cette technique, aussi vieille qu'Internet, s'appelle le "spoofing" ou usurpation d'adresse. Elle consiste simplement à falsifier l'en-tête d'un email pour y faire figurer l'adresse de l'expéditeur de son choix.





Le texte, souvent rédigé dans un français soutenu, ajoute une couche de sérieux. L'escroc prétend avoir tout vu, tout enregistré, et joue sur la honte et la peur pour pousser la victime à payer sans réfléchir.

Pourquoi ce chantage est-il totalement faux ?

Plusieurs éléments prouvent qu'il s'agit d'un bluff complet. La technique du spoofing ne signifie absolument pas que votre boîte mail a été piratée ; il s'agit d'une simple mascarade. De plus, la mention du logiciel Pegasus est une absurdité. Cet outil d'espionnage, extrêmement coûteux et complexe, est utilisé par des États pour cibler des personnalités de haut niveau (journalistes, dissidents, politiques), et non pour des arnaques de masse.





Aucune vidéo de vous n'existe. Les escrocs envoient ces emails par millions, en espérant qu'un faible pourcentage de destinataires, paniqués ou se sentant coupables, tomberont dans le panneau. C'est une simple opération de "pêche au filet", sans aucun piratage réel de votre ordinateur ou de votre webcam.

Comment réagir et se protéger efficacement ?

La règle d'or est simple : ne cédez jamais à la panique. Ne répondez pas à l'email et, surtout, ne payez jamais la rançon. En plus de perdre votre argent, cela vous identifierait comme une cible potentiellement réceptive à de futures arnaques. Conservez l'email comme preuve et signalez-le sur la plateforme gouvernementale dédiée. Par précaution, il est toutefois conseillé de prendre quelques mesures d'hygiène numérique de base.





Changez immédiatement le mot de passe de votre messagerie et, idéalement, activez l'authentification multifacteurs (ou double authentification). Cette sécurité, qui envoie un code sur votre téléphone pour valider la connexion, constitue l'une des barrières les plus efficaces contre le piratage de comptes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment les escrocs peuvent-ils envoyer un email depuis ma propre adresse ?

Ils utilisent une technique appelée "email spoofing". C'est une méthode qui permet de falsifier l'adresse de l'expéditeur visible par le destinataire. Votre compte n'a pas été piraté ; l'email n'est jamais parti de votre boîte d'envoi. C'est une simple illusion technique pour vous faire peur.

Le pirate a-t-il vraiment installé Pegasus et a-t-il accès à ma webcam ?

Non, absolument pas. C'est l'argument choc de l'arnaque, mais il est totalement bidon. Pegasus est un logiciel d'espionnage d'État qui coûte des fortunes à déployer sur une seule cible. Les cybercriminels derrière cette campagne de sextorsion n'y ont pas accès et n'ont jamais piraté votre webcam.

Que faire concrètement si je reçois ce mail ?

Ne paniquez pas, ne répondez pas et ne payez surtout pas. Signalez le message comme spam ou phishing dans votre messagerie. Vous pouvez également le signaler sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Par sécurité, profitez-en pour changer votre mot de passe et activer l'authentification à deux facteurs sur votre compte.