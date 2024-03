Au quatrième trimestre 2023, SFR a perdu 231 000 abonnés mobiles et 73 000 abonnés dans le fixe. Sur l'ensemble de l'année 2023, c'est une baisse de 315 000 abonnés mobiles et 158 000 abonnés dans le fixe. Le total est de 20,4 millions de clients mobiles et de 6,4 millions pour le fixe.

Sur le mobile, le troisième trimestre avait fait exception à la tendance observée, mais c'était au jeu de la prise en compte dans le nombre d'abonnés des clients de SFR disposant d'une clé 4G (269 000 clients). Une hausse était ainsi en trompe-l'œil, tout comme la baisse annuelle qui est de fait davantage prononcée.

À souligner que le nombre d'abonnés en fibre optique (4,8 millions) connaît une progression de 403 000 abonnés sur un an et que le nombre de foyers raccordables atteint 36,7 millions. SFR fait néanmoins un mélange entre FTTH, FTTB et même Box 4G.

Quand Altice fait le ménage

Sur la partie télécom, le chiffre d'affaires de SFR pour 2023 baisse de 1,3 % à 10,8 milliards d'euros et le résultat d'exploitation (Ebitda) chute de 4,5 % sur un à 3,8 milliards d'euros.

La hausse mécanique des prix avec la fin des périodes de promotion n'a pas changé grand-chose à la situation pour SFR. Pour l'année 2024, l'opérateur anticipe une diminution de ses revenus et une baisse de son résultat d'exploitation.

Rappelons que la maison-mère de SFR (Altice France) a vendu une participation de 70 % dans son activité de data centers, et devrait finaliser l'été prochain une transaction d'un montant de 1,55 milliard d'euros pour la vente d'Altice Media (BFM et RMC). Pour le moment... SFR n'est pas directement en danger.