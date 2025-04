L'opérateur SFR a récemment ajusté sa gamme d'offres fixes en introduisant, sans tambour ni trompette, une nouvelle formule baptisée SFR Fibre Starter. Cette proposition, apparue il y a quelques jours, semble cibler le segment d'entrée de gamme en misant sur une connexion fibre sans service TV inclus, afin de se mesurer aux offres similaires de ses principaux concurrents sur un marché très disputé.

SFR Fibre Starter : l'offre d'entrée de gamme décryptée

La nouvelle offre SFR Fibre Starter est positionnée avec un tarif public affiché à 26,99 euros par mois. Pour ce prix, les abonnés bénéficient d'un accès à Internet via le réseau fibre optique de l'opérateur. L'une des caractéristiques de l'offre est qu'elle vient se calquer sur les formules récemment lancées chez la concurrence, à savoir l'accès à Internet sans aucune offre liée à la TV. L'opérateur en reste ainsi à une offre "dual play" (Internet + téléphonie fixe).

Les abonnés à cette nouvelle offre profiteront ainsi d'une simple SFR box 7 avec un débit symétrique de 1 Gb/s max, du WiFi 5... Et c'est tout, pas de décodeur TV ni box de poche 4G ni enveloppe data sur le mobile pendant le raccordement, les trois fonctions étant proposées en option avec surcout. SFR prend à sa charge les frais d'ouverture du service (49€) mais impose un engagement sur 12 moins minimum.

Un positionnement face à Free, Bouygues et Orange

Avec cette offre Starter, SFR cherche visiblement à muscler son jeu sur l'entrée de gamme pour mieux rivaliser avec les propositions des autres grands opérateurs nationaux. Elle se place en concurrence directe avec des offres comme la B&You Pure Fibre (anciennement Bbox Fit) de Bouygues Telecom, qui mise aussi sur un duo Internet/téléphonie, ou encore l'offre "Just Livebox" d'Orange. Elle doit aussi se mesurer indirectement à la populaire Freebox Pop S de Free, qui, bien que souvent associée à des services TV, propose un rapport débit/prix très compétitif qui séduit de nombreux consommateurs.





Avec son prix, l'offre de SFR se veut décevante : elle se veut plus chère de 3€ comparé aux offres de Bouygues Telecom et Free.

Notons que si l'utilisateur souhaite malgré tout accéder à la télévision, il faudra ajouter un bouquet TV qui fait grimper la facture à 29,99€ par mois, et rend l'abonnement bien moins intéressant que la Série Spéciale Livebox d'Orange... De fait, l'offre de SFR n'est pas véritablement compétitive : elle arrive en retard sur un marché déjà établi et sans argument concret...



La situation est d'autant plus critique que l'opérateur est au coeur d'une véritable tempête avec les rumeurs d'un rachat prochain qui pourrait laisser les abonnés sur la touche avec des formules appelées à disparaitre assez rapidement...

Suffisant pour convaincre sur ce créneau ?

Avec son contenu limité pour un prix plus élevé que la concurrence, l'offre SFR Fibre Starter aura bien du mal à convaincre... Le tout combiné à la réputation en berne de l'opérateur, les aléas de son service client et le spectre d'un rachat prochain ne sont pas en faveur de la nouvelle formule proposée...



D'ailleurs, l'offre pourrait faire les frais d'une concurrence interne : Red by SFR propose déjà une offre similaire avec les mêmes débits, mais sans engagement pour seulement 22,99€ par mois. Seul le SAV se veut moins complet chez Red par rapport à la formule de SFR... Et avec un SAV de toute façon déjà décrié, il est improbable de justifier l'écart de 4€ par mois.