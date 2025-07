Le groupe Altice est parvenu à restructurer l'énorme dette de SFR en négociant un accord avec les créanciers. Si son dirigeant Patrick Drahi en perd une partie du contrôle, le poids de la dette est sensiblement réduit, ce qui va offrir une plus large marge de manoeuvre.

Il est maintenant possible de vendre plus avantageusement l'opérateur au carré rouge et les discussions auraient commencé, les trois opérateurs Orange, Bouygues Telecom et Orange, étant intéressés à différents titres.

Retour à trois opérateurs, une situation à surveiller

Certains visent plutôt la récupération des abonnés mobiles, d'autres les infrastructures fixes, en fonction de leur position, de leurs besoins et de leurs liens existants avec SFR, comme ceux de mutualisation.

Dans ce concert de volontés diverses, le gouvernement suit attentivement les progrès des négociations et le ministre de l'industrie Marc Ferracci prévient qu'il ne sera pas possible de faire tout et n'importe quoi dans cette consolidation télécom qui doit ramener le marché à trois acteurs.

Si ce retour à trois est réclamé depuis longtemps par plusieurs opérateurs, le ministre prévient que cela ne pourra pas se faire sans "trouver un équilibre entre la protection du consommateur et les capacités d'investissement des opérateurs".

Moins d'acteurs sur le marché risque de signifier une concurrence plus faible et une remontée des prix des forfaits mobiles après plusieurs années de guerre des prix qui ont fait du marché français l'un des plus compétitifs d'Europe.

Veiller aux actifs stratégiques

Au-delà du partage des abonnés fixes et mobiles de SFR, le ministre de l'industrie indique que le gouvernement veillera à ce que la cession des infrastructures de l'opérateur se fasse dans le respect de la souveraineté française.

Pas question de céder ou de laisser le contrôle des parties critiques du réseau de SFR à des intérêts étrangers. Plus largement, le gouvernement resserre les liens avec les entreprises associées au secteur télécom dans un contexte international plus tendu nécessitant de garder un peu plus qu'un oeil sur les actifs stratégiques, des satellites de télécommunication (Eutelsat) aux réseaux de câbles sous-marins (ASN).