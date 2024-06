L'opérateur SFR a connu des jours meilleurs et doit se réinventer pour compenser la perte récente d'abonnés. Pour ce faire, le levier de la 5G est activé avec la proposition de faire profiter à tous ses abonnés de son réseau de dernière génération.

Il abandonne ainsi la segmentation entre forfaits 4G et 5G pour ne garder qu'une offre commune 5G dont l'accès ne dépendra que de la compatibilité des smartphones. Cette bascule sera effective à partir mi-juin pour les abonnés grand public et opérée "gratuitement et automatiquement".

SFR annonce que l'ensemble des abonnés pourra profiter de la 5G d'ici la fin du mois de juillet, à l'exception des utilisateurs du forfait 2h / 100 Mo qui reste présente en ouverture de gamme en 4G+ uniquement. Pour les détenteurs des autres forfaits en 4G, ce sera donc l'occasion de profiter désormais aussi de la 5G.

Finie donc la limitation d'une 5G réservée seulement aux plus gros forfaits, comme le font encore (pour le moment) les autres opérateurs ou en ne l'incluant que pour les nouveaux abonnés.

La nouvelle offre mobile SFR orientée 5G

L'offre des forfaits mobiles sans engagement se réduit désormais à un forfait mobile avec 20 Go de data mobile en 5G pour 15,99 € / mois (ou 9,99 € / mois pour les clients Box) et à un forfait 200 Go en 5G pour 19,99 € / mois (ou 14,99 € / mois pour les clients Box), avec voix et SMS / MMS illimités, ainsi que SFR TV et les Plus Smartphone inclus.

Tandis qu'Orange offre la 5G aux abonnés de région parisienne le temps des J.O. de Paris (à moins d'une prolongation toujours possible plus tard), SFR choisit de passer directement toute son offre en 5G, à charge pour l'utilisateur de s'équiper d'un smartphone compatible. On peut penser que les autres opérateurs ne resteront pas de marbre et feront évoluer leurs offres mobiles dans le même sens sous peu.

Le détail des nouvelles offres mobiles 5G de SFR est à découvrir sur le site SFR.fr.

On notera que la 5G est aussi offerte pour les forfaits mobiles RED by SFR sur les deux plus gros forfaits (120 ou 200 Go de data), respectivement à 9,99 € / mois et 17,99 € / mois, tandis que la 5G reste une option à 3 € / mois pour le plus petit forfait avec 30 Go de data.