Après Free l'année dernière pour son application TV OQEE, puis l'accès à Orange TV sur Smart TV LG annoncé le mois dernier, c'est autour de SFR pour son application SFR TV.

LG officialise un partenariat de distribution avec SFR pour la disponibilité de l'application SFR TV sur les téléviseurs, les vidéoprojecteurs et les moniteurs connectés LG 2020 et ultérieurs, à partir des gammes UHD.

L'expérience SFR TV sur webOS

" À compter de ce jour, les abonnés SFR vont pouvoir télécharger leur application SFR TV, directement depuis la plateforme d'applications LG Content Store, disponible sur l'accueil webOS des écrans connectés LG compatibles ", indique LG dans un communiqué.

" Les abonnés SFR bénéficiant de l'option Multi TV vont pouvoir visualiser leurs contenus SFR directement sur leur écran LG. "

Il est fait mention de plus de 400 chaînes en direct, ainsi que le replay et la VOD. Une interface TV qui comprend le contrôle du direct, le retour au début du contenu et l'enregistrement.

La dématérialisation de la box TV s'accentue

Pour le cas de SFR, cette dématérialisation de la box TV s'inscrit dans la lignée d'une présence de l'application SFR TV sur téléviseurs Samsung, Hisense et les appareils avec Android TV.

La dernière catégorie comprend des téléviseurs connectés Sony, Xiaomi, Sharp, Panasonic, Toshiba, Sharp ou TCL, en plus du Chromecast avec Google TV et Google TV Streamer.

L'application SFR TV sur TV connectée permet un usage sans décodeur supplémentaire et avec la télécommande de la TV. Avec le lancement de la SFR Box 10+, SFR n'a pas introduit de nouveau décodeur TV. L'offre peut d'ailleurs être sans décodeur TV ou avec SFR Box 8 TV.