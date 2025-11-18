La tension monte entre Shein et le Parlement français. Le géant de la fast-fashion, déjà au cœur de plusieurs enquêtes pénales graves, a refusé une invitation de l'Assemblée nationale ce mardi 18 novembre.

L'entreprise devait s'expliquer devant la mission d’information sur les contrôles des produits importés. Le président de la mission, Romain Eskenazi, dénonce une "politique de l’autruche" et une situation "inacceptable".

Pourquoi Shein a-t-il refusé cette audition ?

Officiellement, Shein "préfère" ne pas se présenter. Dans un communiqué, l'entreprise basée à Singapour justifie son absence par les "procédures judiciaires en cours".

Elle estime qu'il ne "serait pas approprié" de participer à l'audition pour le moment. Une excuse jugée invalide par Romain Eskenazi, qui y voit une tentative de gagner du temps et d'échapper au contrôle parlementaire, alors même que l'entreprise fait l'objet d'enquêtes "d'une gravité exceptionnelle".

Quelle est la réaction de l'Assemblée nationale ?

Le Parlement n'a pas l'intention de "lâcher" l'affaire. Face à ce refus, une nouvelle convocation est lancée.

La présidente de la Commission du développement durable, Sandrine Le Feur, convoque Shein le mercredi 26 novembre à 9h30. Mais cette fois, le cadre change. L'audition sera publique et filmée. Surtout, si l'entreprise refuse à nouveau de venir, elle s'expose à une amende de 7 500 euros.

Pourquoi Shein est-il dans le viseur de la justice ?

L'entreprise est au cœur de plusieurs scandales, ce qui justifie l'intérêt de l'Assemblée nationale. Des enquêtes, confiées à l'Office des mineurs (Ofmin), ont été ouvertes suite à la découverte de produits illicites sur la plateforme.

La presse évoque des poupées sexuelles d'apparence enfantine et même des armes de catégorie A. Matignon avait déjà mis en demeure Shein (via la DGCCRF) de retirer ces produits. Par ailleurs, une audience civile, prévue le 26 novembre également, doit statuer sur une éventuelle suspension de la plateforme en France.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que risque Shein s'il refuse la nouvelle convocation ?

Si Shein ignore la convocation du 26 novembre, l'entreprise s'expose à une amende de 7 500 euros.

Les produits illicites sont-ils toujours en vente ?

Matignon avait donné 48h à Shein le 5 novembre. La DGCCRF (Répression des fraudes) a constaté le 7 novembre que les produits illicites identifiés avaient été retirés.

Shein paie-t-il des impôts en France ?

Romain Eskenazi a martelé qu'il était inacceptable qu'une plateforme réalisant "des milliards de chiffre d’affaires" le fasse "sans payer d’impôt en France".