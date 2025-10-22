Le marché du casque de réalité virtuelle pour PC haut de gamme pourrait être bousculé par un acteur japonais, au moins sur le terrain de la légèreté et de la finesse d'affichage.

Shiftall, filiale de Panasonic, vient de lever le voile sur le MeganeX "8K" Mark II. Loin de repartir de zéro, cette nouvelle version corrige les défauts de son prédécesseur et affine une formule déjà impressionnante : proposer un casque VR d'une précision visuelle redoutable dans un format qui se fait oublier.

Qu'est-ce qui rend ce casque si léger et si précis ?

Le MeganeX 8K Mark II conserve l'ADN de son aîné : un poids record de seulement 179 grammes, ce qui en fait l'un des casques les plus légers du marché. Mais sa véritable prouesse est d'intégrer dans ce format compact deux écrans micro-OLED HDR 10 bits offrant une résolution combinée de 7 104 × 3 840 pixels. Si le terme "8K" est un argument marketing (chaque œil reçoit une image de 3 552 × 3 840 pixels), la densité de pixels atteint 35,5 PPD (pixels par degré), surpassant des concurrents directs comme le Bigscreen Beyond 2.

Quelles sont les améliorations par rapport au premier modèle ?

Shiftall a clairement écouté les retours de sa communauté. Cette version Mark II est une compilation de correctifs et d'améliorations bienvenues qui visent à rendre l'expérience plus stable et confortable. Les principaux changements sont :

Une connectique renforcée : Le port USB-C a été déplacé à l'avant et solidifié pour éviter les déconnexions.

Un nouveau port d'extension a également été ajouté pour alimenter des accessoires externes, comme le capteur de suivi des mains Ultraleap SIR170.

À qui s'adresse ce casque et quels sont ses accessoires ?

Avec un tarif de 1 899 €, le MeganeX 8K Mark II ne vise pas le grand public. C'est un casque VR filaire pour PC, dépendant du système de suivi SteamVR (les stations de base sont vendues séparément), qui s'adresse aux professionnels de la 3D, du design, et aux plus grands passionnés de simulation. Sa précision colorimétrique (HDR 10 bits) et son ajustement motorisé de l'écart interpupillaire (IPD) en font un outil de précision.



Pour accompagner son casque, Shiftall a également annoncé les GripVR, de nouvelles manettes inspirées des célèbres contrôleurs du Valve Index. Une excellente nouvelle pour l'écosystème SteamVR, qui se trouvait orphelin depuis l'arrêt de la production des manettes de Valve.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce casque est-il vraiment "8K" ?

Non, pas au sens strict. Le terme "8K" est un argument marketing qui fait référence à la résolution horizontale combinée des deux écrans. Chaque œil reçoit une image d'une résolution de 3 552 × 3 840 pixels. La qualité d'image reste cependant exceptionnellement élevée grâce à la technologie micro-OLED et à une très haute densité de pixels.

Le casque est-il autonome comme un Meta Quest 3 ?

Non, le MeganeX 8K Mark II est un casque PCVR (PC Virtual Reality) filaire. Il doit être connecté à un ordinateur puissant pour fonctionner et nécessite des stations de base SteamVR (vendues séparément) pour le suivi des mouvements.

Quand le MeganeX 8K Mark II sera-t-il disponible ?

Shiftall a annoncé une commercialisation pour la fin du mois de décembre 2025. Un programme de mise à niveau, facturé 450 $, est également proposé aux possesseurs de la première version du MeganeX.