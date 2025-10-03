C'est une page de l'histoire de YouTube qui se tourne. Dans une vidéo publiée le 29 septembre 2025, Shirley Curry, icône intergénérationnelle de la communauté gaming, a annoncé sa décision de prendre sa retraite de streameuse de Skyrim.

À l'aube de ses 90 ans et après près de 2 500 vidéos, celle que tout le monde connaît sous le nom de "Skyrim Grandma" a expliqué avec une franchise touchante les raisons de son départ : l'ennui et un sentiment de déconnexion avec son public.

Pourquoi cette décision maintenant ?

Lassée, fatiguée, et surtout, elle ne "s'amuse plus". Les raisons invoquées par Shirley Curry sont simples mais profondes. Elle explique que sa communauté, autrefois composée de joueurs de tous âges avec qui elle pouvait avoir des échanges constructifs, s'est progressivement rajeunie. Désormais, la plupart des commentaires se résument à des "je t'aime mamie" ou "salut grand-mère".





Si l'affection est touchante, elle ne suffit plus à nourrir la passion de la joueuse, qui avait lancé sa chaîne pour partager et discuter du jeu. "Ce n'est pas pour ça que je passe mon temps à créer des vidéos", confie-t-elle, regrettant l'absence de retours sur ses parties ou ses choix dans le jeu.

Quel a été son incroyable parcours de gameuse ?

L'histoire de Shirley Curry est tout sauf banale. Ancienne secrétaire retraitée depuis 1991, elle découvre le jeu vidéo sur le tard, initiée par son fils à Civilization II. Mais c'est en 2015, à près de 80 ans, qu'elle se lance sur YouTube en publiant ses propres parties de Skyrim, un jeu qu'elle regardait d'autres streamer depuis des années. Le succès est fulgurant. Sa bienveillance et sa passion authentique séduisent des millions d'internautes, qu'elle appelle affectueusement ses "petits-enfants" (grandkids).





Son parcours a aussi été marqué par l'adversité. En 2022, elle a été victime d'un AVC qui lui a fait oublier comment jouer. Mais avec une détermination hors norme, elle avait réappris les commandes et repris le chemin de ses aventures virtuelles.

Est-ce vraiment la fin de "Skyrim Grandma" ?

Pas tout à fait. Si les aventures en Bordeciel sont terminées, Shirley Curry ne disparaît pas complètement de YouTube. Elle continuera de publier des vlogs plus personnels "de temps en temps". Mais surtout, son héritage est désormais gravé dans le marbre, ou plutôt dans le code. Suite à une pétition massive de fans, le studio Bethesda a en effet confirmé qu'elle serait immortalisée sous la forme d'un personnage non-joueur (PNJ) dans le très attendu The Elder Scrolls VI.





Même si sa voix ne résonnera plus en direct de sa partie, les futurs joueurs pourront donc croiser la route de la plus célèbre des grands-mères gameuses. Une consécration ultime pour celle qui aura marqué durablement l'univers du jeu vidéo.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Shirley Curry ?

Shirley Curry est une youtubeuse américaine de 89 ans, mondialement connue sous le pseudonyme de "Skyrim Grandma". Elle a gagné en popularité grâce à ses vidéos de let's play sur le jeu The Elder Scrolls V: Skyrim, rassemblant une communauté de plus de 1,3 million d'abonnés.

Pourquoi arrête-t-elle ses vidéos sur Skyrim ?

Elle a expliqué dans une vidéo d'adieu qu'elle "ne s'amuse plus" et qu'elle est lassée du manque d'interactions profondes avec sa communauté. Les commentaires étant devenus trop superficiels, elle ne trouve plus la motivation pour continuer à produire des vidéos sur le jeu.

La verra-t-on dans le prochain jeu The Elder Scrolls ?

Oui. Suite à une pétition lancée par des dizaines de milliers de fans, le studio Bethesda, développeur de la saga, a officiellement annoncé que Shirley Curry serait modélisée et intégrée comme un personnage non-joueur (PNJ) dans le futur jeu The Elder Scrolls VI.