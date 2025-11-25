C'est officiel, le futur de la moto a désormais un prix et une date de sortie. Shoei vient de présenter son GT-Air 3 Smart, une déclinaison technologique de son best-seller touring, conçue en étroite collaboration avec les Français d'EyeLights.

Le but est ce que beaucoup de motards attendent depuis des années : supprimer définitivement le besoin de regarder son compteur ou son téléphone. En intégrant toute la technologie directement dans le casque, le fabricant japonais ne se contente pas de suivre la tendance, il tente de définir un nouveau standard pour la décennie à venir.

Pourquoi cette collaboration technologique change-t-elle la donne ?

C'est un mariage inattendu entre le savoir-faire traditionnel nippon et la "French Tech". Le géant Shoei a décidé d'intégrer nativement les composants d'EyeLights, évitant ainsi l'écueil des modules disgracieux à coller sur le côté du casque.

Fini les câbles qui pendent ou les boîtiers qui sifflent au vent. Ici, batterie, projecteur et micro sont invisibles, fondus dans la structure même de l'équipement. Cette intégration "usine" garantit non seulement un meilleur aérodynamisme, mais surtout une fiabilité accrue par rapport aux kits adaptables souvent capricieux sous la pluie.

Qu'apporte concrètement le système à la sécurité du pilote ?

Au-delà de l'aspect gadget, l'argument massue reste la sécurité active. Le système projette les informations vitales comme la vitesse ou le GPS via un affichage tête haute directement dans le champ de vision, avec une mise au point virtuelle à trois mètres.

La promesse est audacieuse : réduire le temps de réaction de plus de 30 %. En gardant les yeux rivés sur l'asphalte et en supprimant les mouvements de tête parasites vers le guidon, le pilote gagne de précieuses millisecondes en cas d'imprévu. De plus, la technologie Nano-OLED utilisée assure une lisibilité parfaite des données, même lorsque le soleil frappe la visière de face.

Est-ce vraiment le moment de craquer pour cette innovation ?

Reste la question qui fâche : le tarif. Affiché à près de 1 200 dollars, ce nouveau casque futuriste demande un investissement conséquent, quasiment le double du modèle standard non équipé.

Si la réalité augmentée apporte un confort de conduite indéniable et une touche de modernité, elle ne sera disponible qu'à l'été 2026. D'ici là, la concurrence aura peut-être réagi avec des solutions plus abordables, mais Shoei pose déjà les jalons d'un segment ultra-premium où la sécurité se paie au prix fort.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le Shoei GT-Air 3 Smart sera-t-il disponible ?



Le lancement commercial est prévu pour l'été 2026. Il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir tester cette technologie sur nos routes.

Quelle est l'autonomie annoncée du système HUD ?



Shoei et EyeLights annoncent une autonomie d'environ 10 heures, ce qui couvre largement une journée complète de roulage sans avoir besoin de recharger.

Le système est-il compatible avec d'autres marques d'intercom ?



Oui, l'intercom intégré propose une connectivité universelle "Mesh" et Bluetooth, permettant de communiquer avec des motards équipés d'autres marques comme Cardo ou Sena.