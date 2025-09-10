C'était le talon d'Achille de Signal : son refus obstiné de toute sauvegarde dans le cloud, au nom d'une sécurité absolue, laissait ses utilisateurs démunis en cas de perte ou de casse de leur téléphone. Ce dogme vient de tomber. L'application de messagerie chiffrée a annoncé le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde, résolvant un problème majeur pour sa démocratisation. Mais ce confort a un prix, marquant l'arrivée du premier modèle payant de l'histoire de l'organisation.

Comment fonctionne cette nouvelle sauvegarde sécurisée ?

Fidèle à sa réputation, Signal a conçu une sauvegarde sécurisée qui repose sur une architecture "zéro connaissance" (zero-knowledge).

Concrètement, lorsque vous activez l'option (qui reste facultative), l'application crée une archive chiffrée de vos conversations. Pour la déverrouiller, une clé de récupération unique de 64 caractères est générée sur votre appareil.

C'est le seul et unique moyen d'accéder à vos données. Signal n'a jamais connaissance de cette clé et ne peut donc en aucun cas lire vos sauvegardes, qui sont stockées sans lien direct avec votre compte.

Pourquoi Signal lance-t-il une option payante ?

C'est une première historique qui bouscule le modèle économique de l'application. En tant qu'organisation à but non lucratif financée par des dons, Signal explique que le stockage de gros volumes de données, notamment les médias, a un coût important.

Pour le couvrir sans recourir à la publicité ou à la monétisation des données, un abonnement est proposé. Deux formules coexistent :

Gratuit : Sauvegarde des messages texte et des médias des 45 derniers jours (limite de 100 Mo).

Sauvegarde des messages texte et des médias des 45 derniers jours (limite de 100 Mo). Payant : Pour 1,99 $ par mois, sauvegarde de l'intégralité de l'historique des médias avec une limite de 100 Go.

Pour 1,99 $ par mois, sauvegarde de l'intégralité de l'historique des médias avec une limite de 100 Go.

Est-ce une concession sur la sécurité et la philosophie de Signal ?

Signal marche sur une ligne de crête. D'un côté, cette fonctionnalité répond à une demande pressante des utilisateurs qui freinait son adoption face à des concurrents comme WhatsApp. De l'autre, elle introduit un élément de confiance externe.

Cependant, le système a été pensé pour minimiser les risques. La fameuse clé de récupération, que vous êtes le seul à détenir, est le verrou ultime. La perdre signifie perdre définitivement l'accès à sa sauvegarde, une contrainte forte mais qui garantit que personne, pas même Signal, ne peut déchiffrer vos archives.

C'est un compromis pragmatique qui rapproche l'application des usages modernes sans sacrifier son ADN sécuritaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonctionnalité de sauvegarde est-elle obligatoire ?

Non, il s'agit d'une fonctionnalité entièrement optionnelle ("opt-in"). Si vous ne l'activez pas, rien ne change et vos conversations restent uniquement stockées sur votre appareil, comme c'était le cas auparavant.

Que se passe-t-il si je perds ma clé de récupération ?

L'accès à votre sauvegarde sera définitivement perdu. Signal insiste sur ce point : l'entreprise ne stocke pas votre clé et n'a aucun moyen de vous aider à la récupérer. Il est donc crucial de la conserver dans un endroit sûr.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible pour tout le monde ?

La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement dans la version bêta de l'application sur Android. Elle sera ensuite étendue au grand public, ainsi qu'aux versions iOS et Desktop de l'application dans les semaines ou mois à venir.