L'industrie aéronautique est engagée dans une course contre la montre pour réduire son empreinte carbone. Face à la hausse des coûts du kérosène et aux exigences environnementales de plus en plus strictes, les motoristes et les constructeurs explorent des pistes technologiques audacieuses pour sortir de l'ère du turboréacteur classique.

Parmi elles, l'architecture open-fan, ou rotor ouvert, se distingue comme l'une des plus prometteuses pour équiper les avions monocouloirs de demain. Singapour va héberger le premier banc d'essai aéroportuaire au monde pour les moteurs d'avion de nouvelle génération à architecture open-fan.

Un partenariat stratégique pour une technologie de rupture

L'annonce a été faite lors du Changi Aviation Summit, en marge du salon aéronautique de Singapour. Un protocole d'accord a été officialisé entre trois acteurs majeurs du secteur : l'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS), le géant européen Airbus et CFM International, une co-entreprise entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines.

Cet accord marque une étape décisive pour le programme RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) de CFM.

L'objectif est de créer un cadre de préparation complet. Il s'agit d'étudier comment ces nouveaux moteurs interagissent avec les infrastructures aéroportuaires existantes, des pistes de circulation aux portes d'embarquement, et d'adapter les procédures opérationnelles au sol comme en vol.

Le projet, qui s'étalera sur plusieurs années, se déroulera soit sur l'aéroport international de Changi, soit sur celui de Seletar.

L'open-fan, une promesse d'efficacité énergétique

Dévoilé en 2021, le concept RISE de CFM est présenté comme le successeur des turboréacteurs à double flux actuels. La technologie des moteurs à flux ouvert se caractérise par des pales de soufflante non carénées, ce qui permet d'augmenter significativement le diamètre du ventilateur sans alourdir la nacelle.

Cette conception réduit la traînée aérodynamique et vise une amélioration de l'efficacité énergétique de plus de 20 % par rapport aux moteurs actuels.

Au-delà des économies de carburant, cette architecture est conçue pour être compatible avec les carburants d'aviation durables (SAF) et ouvre la voie à une future propulsion à hydrogène.

Airbus a déjà laissé entendre que sa prochaine génération d'avions monocouloirs, attendue pour la seconde moitié des années 2030, pourrait être équipée de cette technologie. Lier si tôt le développement moteur aux opérations aéroportuaires vise à fluidifier son introduction sur le marché.

Les défis d'une intégration en conditions réelles

L'introduction des moteurs open-fan soulève cependant de nouvelles questions en matière de sécurité et de réglementation. Les pales exposées modifient radicalement l'interaction des équipes au sol avec les appareils et nécessitent une évaluation minutieuse du bruit, des risques de débris et des nouvelles procédures de maintenance. Le cadre de préparation ne se limitera donc pas aux aspects purement techniques.

Il couvrira également les normes de sécurité, les processus de certification et la formation nécessaire pour le personnel des aéroports et des compagnies aériennes. Comme l'a souligné Gaël Méheust, PDG de CFM, ces démonstrations en conditions réelles sont un "énorme avantage" pour le programme RISE.

Elles permettront de "renforcer la confiance" des compagnies, des régulateurs et du public dans l'efficacité de cette technologie.