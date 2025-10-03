Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’industrie du processeur européen avec la présentation officielle d’Athena1 par SiPearl, fleuron incarnant la quête d’indépendance technologique sur le Vieux Continent.

Depuis plusieurs années, la course à la haute performance informatique dépasse le cadre des rivalités commerciales. L’Europe, longtemps dépendante des géants américains et asiatiques, tente de reprendre la main sur ses infrastructures critiques, à la croisée d’intérêts civils et militaires.

Dans ce contexte, la création d’un microprocesseur souverain devient l’un des pivots pour répondre aux exigences croissantes de cybersécurité, d’intégrité des données et d’autonomie stratégique.

Un processeur conçu pour la dualité civil-défense

SiPearl, soutenue par l’Union européenne, vient d’annoncer Athena1, premier processeur souverain conçu pour s’adapter aussi bien aux exigences civiles qu’aux impératifs de la défense et de l’aérospatial.

Reposant sur l’architecture Neoverse V1 d’ARM, il sera proposé en cinq configurations, allant de 16 jusqu’à 80 cœurs, un choix permettant d’ajuster précisément le ratio performances/consommation, que ce soit pour des serveurs haute sécurité ou des véhicules militaires embarqués.





Cette architecture cible des usages très spécifiques, notamment la cryptographie avancée, le traitement confidentiel de données, le renseignement ou encore les communications sécurisées.



Parmi les particularités d’Athena1, on retrouve l’intégration de modules de sécurité renforcés et des fonctions dédiées à l’intégrité des opérations, faisant écho aux priorités réglementaires européennes.

Des choix technologiques sous contrainte de souveraineté

La puce Athena1 s'appuie directement sur le design du précédent Rhea1 de SiPearl, mais s’en distingue par l’absence de modules HBM, ce qui l’oriente clairement vers les applications sécurisées plutôt que l’intelligence artificielle massive ou le calcul intensif pur.



La gravure sera réalisée par TSMC, initialement à Taïwan, mais le montage du boîtier devrait progressivement basculer en Europe, marquant une étape dans la réduction de la dépendance stratégique vis-à-vis des écosystèmes étrangers.

La disponibilité commerciale est attendue pour le second semestre 2027, légèrement après Rhea1 qui, lui, devrait être prêt à être testé dès 2026. Ce basculement industriel incarne la stratégie européenne pour amener de la valeur ajoutée sur le territoire et créer une filière technologique robuste, même si des défis restent à relever pour concurrencer les dernières générations de processeurs mondiaux.

Quels défis pour la compétitivité en 2027 ?

Si Athena1 représente une avancée symbolique et stratégique pour l’Europe, sa compétitivité réelle interroge. Avec une architecture Neoverse V1 dévoilée dès 2020 et une gravure en technologie N6 (7 nm), ce processeur sera face à des concurrents probablement passés à Neoverse V3 ou V4 et des procédés de fabrication de nouvelle génération.

SiPearl met en avant la maîtrise et la sécurité de la chaîne logistique comme atouts majeurs, mais l'arbitrage entre souveraineté et performance sera au cœur des décisions d’adoption pour les grands utilisateurs publics ou industriels.



Reste à savoir si ce pari sur la souveraineté et le contrôle technologique permettra aux infrastructures européennes de tenir la cadence face à l’évolution mondiale, ou si d’autres projets émergeront pour relever la barre à l’horizon 2027.